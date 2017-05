Liga registra su segundo peor arranque

Liga de Quito lleva 67 días sin ganar en el torneo local. La última victoria de los albos fue el 24 de febrero, ante River Ecuador (4-0), en Casa Blanca.

Por rendimiento, este año, se registra la segunda peor campaña histórica de los albos, en los 11 partidos jugados en los campeonatos. Así lo demuestran los números. El saldo en contra para el DT Gustavo Munúa continúa.



Ha logrado nueve de 33 puntos disputados, gracias a un triunfo y seis empates. Tiene un partido diferido ante Barcelona. En su campaña, la ‘U’ tiene cuatro derrotas y la paciencia de la hinchada se agota.



Además, registra el mismo rendimiento del año pasado (ver infografía) con la diferencia que esta temporada, la directiva ha mostrado un respaldo inquebrantable al DT.



En el quinto mes del año aún no se halla la respuesta a la insistente inquietud: ¿qué pasa con Liga? Uno de los cuestionamientos es la incapacidad de sostener los resultados cuando está en ventaja.



“Pienso que miedo a ganar no hay. Estamos pasando por un momento complicado. Me parece que el equipo está demostrando que quiere y está comprometido”, volvió a justificar Munúa, el domingo, tras el empate con El Nacional.



Los errores defensivos, el bajo rendimiento de los refuerzos extranjeros Rubén Olivera y Felipe Rodríguez, las continuas lesiones de los titulares, entre otras causas, tienen ubicado a Liga en el noveno lugar de la tabla a pesar de una inversión de USD 11,2 millones.



Patricio Urrutia, exfutbolista histórico y excapitán del equipo, cree que el problema pasa por la ansiedad de ganar los partidos y la comprensión del sistema táctico que intenta implantar el DT Munúa.



“Es un equipo que contrató 10 futbolistas esta temporada. Lleva tiempo acoplar un esquema. No es fácil hallar el equilibrio. Eso se logra con trabajo. Obviamente que preocupa la ubicación”, dijo Urrutia.



Encuatro partidos del campeonato, Liga estuvo adelante en el marcador, pero le empataron. Eso le ocurrió frente al Deportivo Cuenca (1-1), con Independiente del Valle (1-1) y en los últimos dos juegos ante El Nacional. 2-2 en la ida (Liga en ventaja dos veces) y el 1-1 en el estadio Atahualpa.



“Puede sonar repetitivo, pero hay un buen ambiente en el grupo. Es un momento muy duro el que estamos atravesando. El último de la tabla está a tres puntos de nosotros y en cambio estamos a 15 de los punteros (Emelec y Delfín)”, manifestó Franklin Salas, integrante del cuerpo técnico.



El exfutbolista albo insiste que durante la semana se trabaja bastante en tratar de encontrar la identidad de juego, pero en los partidos hay errores al definir y equivocaciones que han costado la pérdida de puntos en la temporada.



Está previsto que la Comisión de Fútbol de los albos se reúna, como todas las semanas, para escuchar los informes del cuerpo técnico. Los cuestionamientos a Rodríguez y a Olivera se multiplican.



Sin embargo, Munúa criticó que siempre se repitan esas críticas. Lo manifestó cuando le preguntaron sobre el porqué el uruguayo Olivera no juega los 90 minutos. “Olivera sintió una molestia”, y con algo de molestia, expresó: “me llama la atención que pregunten solo por los mismos jugadores”.



Rodríguez fue titular en el último partido, pero aún no ha justificado su contratación.



Munúa y sus asistentes confían en comenzar a sumar más puntos en los próximos partidos y además, recuperar a los lesionados. Están en esta tarea los volantes Álex Bolaños y José Francisco Cevallos. También, el lateral José ‘Choclo’ Quinteros que aún cumple su etapa de recuperación.

En la fecha 13 del campeonato, el próximo fin de semana, Liga será local en el estadio Casa Blanca ante Macará. Munúa apunta a la revancha ante los ambateños. En el juego de ida, en el Bellavista, la ‘U’ cayó en los minutos finales del juego.