Liga de Quito negocia con foráneo pedido por el DT Munúa

En Liga de Quito no hay tiempo para el descanso. Christian Berman, asistente técnico de Gustavo Munúa, está en Quito y mantiene reuniones con la Comisión de Fútbol y el gerente, Santiago Jácome.

Allí se define la planificación para el inicio de la pretemporada y los nombres de los nuevos refuerzos nacionales y foráneos para el 2017.



Por ejemplo, ya llegó a las oficinas de la ‘U’ el finiquito del contrato entre el futbolista Horacio Salaberry y el Independiente Santa Fe de Colombia.



Ese documento esperaba la directiva alba para cerrar el acuerdo con el zaguero, de 29 años. Salaberry firmó un contrato por dos temporadas y el uruguayo arribará a la capital el 4 o 5 de enero. Jácome confirmó que buscan los pasajes de avión para que se integre al trabajo de pretemporada.



Salaberry ya conversó con el DT Munúa. Lo hizo en Colombia. Así lo confirmó Johan Wilson, el empresario del futbolista. “Han sido negociaciones largas, pero serias con los directivos de Liga. Horacio se casó y se fue de luna de miel. La próxima semana se unirá a los trabajos con el club”.



Munúa y Berman analizan los nombres de los otros dos refuerzos extranjeros. Esteban Paz, directivo albo, prefiere no anticipar ningún nombre, mientras se cierran las negociaciones.



Ayer, al mediodía, anunció que el club presentó una oferta por un volante extranjero que fue pedido por el entrenador. Dijo que es cuestión de horas para el anuncio oficial de la nueva contratación del jugador. El propósito es que el futbolista llegue la próxima semana para que se adapte a la altitud capitalina. Paz dijo que confirmarán la contratación por las redes sociales.



Por lo pronto, Liga tiene confirmado a dos extranjeros: Salaberry y el volante uruguayo Brahian Alemán. Este último, según Paz, tiene previsto una conversación con Munúa para definir los objetivos del 2017.



Liga tiene dos cupos más para extranjeros. El zaguero central Ramón ‘Cachila’ Arias está en negociaciones con otro equipo. Hay ofertas del Peñarol y de otros clubes. El uruguayo, de 24 años, tiene contrato por un año más, pero los albos prestarán al futbolista.



El otro extranjero es Irven Ávila. El arreglo con el futbolista peruano tiene complicaciones. “Prefiere cobrar a jugar. Privilegia la parte económica”, manifestó Paz. El directivo confía en lograr un acuerdo hasta la próxima semana.



El equipo empezará la pretemporada el 3 de enero con los chequeos médicos y en cancha desde el 5 de enero. Todavía no hay fecha para el juego de la ‘Noche ‘Blanca’.



Munúa también conversará con la dirigencia sobre la situación de dos futbolistas nacionales. La ‘U’ todavía tiene un porcentaje en los derechos de Kevin Mercado y del delantero Carlos Garcés. Son otras dos alternativas para el 2017.



Hasta el momento, el plantel azucena ha confirmado la contratación de Álex Bolaños, Jonathan Betancourt, Ronie Carrillo, Henry Quiñónez y el zaguero Édison Carcelén.



¿Qué pasó con el tema de Hernán Barcos? El atacante argentino ya recibió una oferta para volver al club. Paz admitió que la propuesta económica es alta, pero que el ‘Pirata’ tiene posibilidades de quedarse en Brasil, en Fluminense. Incluso, la oferta de Gremio no convenció al futbolista. “O somos prioridad o no lo somos”, manifestó Paz.