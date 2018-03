Liga de Quito se alista para el juego ante Técnico Universitario

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, espera que el campeonato no se paralice por culpa de los derechos de televisión. El estratega albo aseguró que en el club no le han dicho nada al respecto y que espera que eso lo resuelvan los directivos. Él está trabajando en el partido del sábado ante Técnico Universitario.

El estratega de los albos está definiendo su equipo ideal. En las últimas tres fechas hizo variantes. Por eso asegura que será cuestión de tiempo para consolidar un once que responda a todas sus exigencias y muestre el fútbol colectivo que pretende.



“Se han hecho cambios en el equipo. Estamos trabajando en mejorar el rendimiento. Hemos repetido el once. Nos hemos encontrado con algunos jugadores que no estaban en plenitud física”, dijo el entrenador.



Sobre el próximo rival aseguró que conocen la base del equipo ambateño. Ese fue el último club al que se enfrentó Liga el año pasado. Ahora, con un equipo renovado, buscará que la historia no se repita, porque la última vez consiguió un empate.



Antes de la práctica, los jugadores recibieron una charla técnica. El equipo realizó trabajos físicos con balón.