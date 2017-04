Liga de Quito no puede ganar y empató con El Nacional en Casa Blanca

Liga de Quito empató 2 a 2 con El Nacional en el estadio Casa Blanca, la tarde de este sábado 22 de abril de 2017, por la undécima fecha del Campeonato Nacional. Los goles fueron anotados por Betancourt (6´) y Julio (60') para Liga y Muñoz (34') y De Jesús (62´) para El Nacional.

En el inicio del partido, el cuadro azucena salió con claras intenciones de buscar el arco del arquero Johan Padilla. Antes de los primeros 5 minutos de juego, el cuadro local tuvo la primera chance para marcar vía pelota parada. No obstante, el remate del 'Pollo' Olivera, de frente al aérea de El Nacional, salió completamente desviado.

En Casa Blanca ya se juega el cotejo #LDUvsNAC



Vamos LIGAAAAA!!!! Esta noche tenemos que ganar pic.twitter.com/CYBybqE2rQ — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 22 de abril de 2017



El cuadro militar salió del acoso de los albos y consiguió llevar peligro al arco defendido por Viteri con un centro largo por la izquierda. El lanzamiento fue desviado por el arquero albo y el peligro pasó.



La intensidad del juego blanco en los primeros minutos rindió frutos al minuto 6 con una gran jugada de Jonathan Betancourt. Tras una habilitación de Horacio Salaberry, el joven atacante se internó en el área de El Nacional y superó la marca de Montaño con un pinta. Ya con espacio, Betancourt sacó un remate cruzado que dejó sin respuesta a Padilla. Así marcó Liga la primera del partido.

6' abre el marcador de J. Betancourt. Su primer GOL con la camiseta de #LDU. Gran asistencia de H. Salaberry #LDUvsNAC 1x0 pic.twitter.com/JW3EIhR7lR — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 22 de abril de 2017



El cuadro militar no logró detener las arremetidas blancas y se fue relegando a la iniciativa azucena. Anderson Julio, promediando el minuto 12, tuvo una oportunidad para marcar la segunda para Liga, pero su remate salió muy cerca del poste izquierdo. Julio tuvo campo y pelota pero no estuvo claro en la definición.



El cuadro militar intentaba responder a la ofensiva alba pero sus acciones eran detenidas por la saga blanca con solvencia. Ya con 15 minutos jugados, el cuadro rojo tuvo una pelota parada de frente al arco de Viteri. Al cobro fue Jonathan Borja pero su tiro salió por encima de portico blanco.



No obstante, sin ser claro en ataque, El Nacional volvió a llevar peligro al arco de Viteri en dos ocasiones más. La primera al minuto 21, tras un remate en el área chica de Borja. Viteri se jugó entero para sacar el remate al tiro de esquina.



Luego, tras el cobro, el atacante criollo Ordóñez se elevó para conectar con la cabeza el servicio de esquina, pero su remate encontró a Viteri bien ubicado.



El cuadro militar se fue animando a ir hacia adelante y con Segovia y Borja prendidos lograron equilibrar las acciones. El mediocampista exAucas fue uno de los artífices de extremar la defensa blanca, sin embargo, no encontraba un receptor en ataque que logre aprovechar sus incursiones.



Antes del minuto 30, los rojos mejoraron su juego y volvieron a llegar al arco de Viteri con una acción clara. Tras un cobro de tiro libre, el defensa Guerra tuvo en sus pies la oportunidad de marcar el empate, pero no logró patear con fuerza el balón. Fue la mejor incursión del cuadro militar.



Liga no bajó los brazos y retomó la ofensiva. Al minuto 31, nuevamente, Jonathan Betancourt se transformaría en el jugador más peligroso del partido y tras una rápida escapada por la banda derecha logró lanzar un centro cruzado. Anderson Julio llegó a la cita con el balón pero su lanzamiento, a escasos metros del arco de Padilla, se estrelló en el palo izquierdo.



El partido se volvió de ida y vuelta y El Nacional pudo aprovechar una arremetida de Jorge Ordóñez por derecha para empatar. La 'Tuquita' se sacó la marca de su celador e ingresó al área de Liga. Logró habilitar a Adolfo Muñoz con un cruce largo y Muñoz solo tuvo que empujar el balón para anotar. Corría el minuto 34.



En la recta final del primer tiempo, ambas escuadras buscaron el gol que rompa la paridad pero no con el vértigo de las jugadas iniciales. Las escuadras bajaron la intensidad del juego y una de las causas fueron la sustituciones obligadas.



En Liga de Quito se realizó la sustitución por lesión de Alex Bolaños (Fernando Hidalgo) y en El Nacional ingresó Alejandro Villalva en reemplazo del lesionado Javier Quiñónez. Con el ingreso del atacante exLiga de Quito finalizó el primer tiempo.



En el inicio del segundo tiempo, Liga volvió a tomar la iniciativa en ofensiva. Betancourt era el timonero del equipo blanco y con Julio y Barcos se encargaron de generar acciones de gol al arco de Padilla.



El Nacional se demoró en reaccionar a las arremetidas blancas, pero poco a poco se fue asentando en el campo de juego. Al minuto 53, tras un desborde de Muñoz por izquierda, este lanzó un centro al área azucena y Ordóñez pudo conectar con la cabeza pero su remate salió desviado.



El cuadro criollo avisaba con esa acción que tenía intenciones de marcar nuevamente en el arco de Viteri. Así que un minuto más tarde, El Nacional tuvo la más clara del segundo tiempo. Tras una falla en la cobertura de Araujo, Bryan De Jesús quedó mano a mano con Viteri, pero su remate se estrelló en la humanidad del arquero blanco. De Jesús se perdió la segunda.



Cerca del minuto 60, Liga intentaba equiparar acciones pero no era claro. Sin embargo, uno de los jugadores más incisivos del equipo blanco logró romper la paridad. Tras recibir una habilitación entre líneas del 'Pollo Olivera', el joven Anderson Julio se internó en medio de los centrales de El Nacional y remató cruzado para vencer a Padilla.



Sin embargo, El Nacional no se amilanó y fue en busca del empate. Su esfuerzo tuvo éxito y al minuto 62 logró una falta penal. Anderson Julio cometió una falta contra Jorge Ordóñez y tras recibir la segunda amarilla Julio salió expulsado.

54' GRANDE D. Viteri, tremendas atajadas que evitan el gol de la visita. A. Julio de contragolpe pierde el balón #LDUvsNAC pic.twitter.com/LtHYzL0BmO — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 23 de abril de 2017



La pena máxima fue cambiando por gol por De Jesús y así el rojo logró equiparar nuevamente el marcador. Parecería que El Nacional tendría una ventaja numérica, pero al minuto 67 el mediocampista Pedro Larrea salió expulsado por una falta contra Betancourt.



Tras las expulsiones, Gustavo Munúa y Eduardo Favaro tuvieron que realizar nuevas sustituciones. Jhojan Julio ingresó en Liga por Jonathan Betancourt y Michael Chalá entró al campo de juego por Adolfo Muñoz.

Liga volvió a retomar las acciones en ofensiva y cerca del minuto 70 los albos volvieron a llevar peligro al arco de Padilla. Tras un remate de tiro libre por parte de Olivera, de frente al arco rojo, el arquero criollo se extremó para sacar el remate al tiro libre. El lanzamiento tenía dirección de gol.



En los 10 minutos finales, El Nacional volvió a llevar peligro al arco de Viteri. Con una inventiva de la ofensiva criolla, tras una lanzamiento de manos lateral, el 'Corcho' Cordero logró sacar un centro en el borde del área blanca, pero la 'Tuquita' Ordóñez no pudo cerrar la pinza.



El cuadro criollo aprovechó la poca reacción de Liga y se plantó en la cancha del local para presionar por el gol que marqué la diferencia. En Liga ingresó Felipe Rodríguez por Fernando Guerrero, pero el cuadro criollo no cedía terreno. El 'Corcho' y Ordóñez jugaban por las bandas haciendo que el plantel blanco se extreme en la búsqueda del balón.

Termina el cotejo en Casa Blanca, por la Fecha 11, Primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol #LDUvsNAC 2x2 pic.twitter.com/CwCcnSsjeq — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 23 de abril de 2017



Cerca de la finalización del partido, De Jesús tuvo una opción clara para marcar la tercera para El Nacional. Tras una tiro largo de Guerra en búsqueda del atacante, en su afán de despejar Norberto Araujo habilitó a De Jesús con un mal rechazo. El joven atacante criollo quedo solo frente a Viteri pero su remate se fue por encima del arco de Liga.



El cuadro albo trató de buscar nuevas arremetidas pero ni Barcos ni Julio tuvieron alguna chance clara para marcar. Así se culminó el partido en Casa Blanca.



Con el empate, Liga y El Nacional siguen en las últimas posiciones con 8 unidades.



El partido fue dirigido por el central Roddy Zambrano. El línea 1 es Juan Carlos Macías y el línea 2 Douglas Bustamante.