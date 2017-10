Liga de Quito jugó uno de sus mejores partidos del 2017 y goleó a Delfín 5 - 2

Liga de Quito era un gigante que estaba dormido. Con Hernán Barcos y Sherman Cárdenas como adalides, los albos golearon 5-2 al líder Delfín de Manta y aparecieron inesperadamente como opcionados para ganar la segunda etapa del torneo.

A falta del cotejo entre Emelec y Universidad Católica, los albos escalaron al segundo puesto con 26 puntos y son candidatos para llegar a la final con los ‘cetáceos’, a los que ningún equipo les había hecho cinco goles en lo que va del campeonato.



Nadie daba nada por esta Liga de Quito, que empezó el año en batalla con los colistas y la soberbia de Gustavo Munúa. No cabe duda que desde la llegada de Pablo Repetto el equipo consolidó dos factores: el liderazgo de Hernán Barcos y la definición de un equipo titular.



Este domingo 22 de octubre por fin se vio el potencial del juego colectivo de Liga de Quito, de la mano del colombiano Sherman Cárdenas, quien poco a poco se ajusta como el ‘10’ que necesitaba darle equilibrio a Liga.



A los 8 minutos, Barcos adelantó a los albos, tras concretar una jugada colectiva entre Cárdenas y José Quinteros. Delfín no salía de su área por la presión de Liga y a los 16 minutos, Barcos filtró un pase a Johan Julio, quien casi al borde de la línea hizo un gol que se fue entre las piernas al golero Pedro Ortiz.



La contundencia de Liga no despertó a los manabitas. Barcos pudo ampliar el marcador a los 32 minutos y Guillermo Sanguinetti gritaba a sus dirigidos desde la zona técnica para que retengan la pelota.



En los momentos que los mantenses salían de su área, Johan Julio fue derribado por Marcos Cangá en una acción polémica, que fue sancionada como penal por Omar Ponce. Barcos cobró el penal al costado izquierdo y anotó su gol 19 en el torneo. El ‘Pirata’, otra vez figura en Liga, salió con molestias físicas a los 53 minutos en medio de los aplausos de una hinchada alba, que tuvo una buena presencia en la Casa Blanca.



A los 56’, Carlos Garcés anotó el descuento para el Delfín, un leve espejismo, para un equipo con pobre juego colectivo. Juan Luis Anangonó se quitó la sal a los 74 minutos, con un potente derechazo y una gran asistencia de Sherman Cárdenas.



El pastel para Liga terminó a los 84’, cuanto Johan Julio concretó el quinto gol con un ‘sombrerito’, por encima de Ortiz. A los 91’, Delfín se salvó de la humillación, cuando un remate de Jacob Murillo se le fue de las manos a Leonel Nazareno y selló el marcador en 5-2.



El estadio de Liga de Quito fue una algarabía. Los hinchas gritaron ‘Olé’ y ‘Liga ya volvió’. Una goleada que no solo mete a los albos en la pelea, sino que demuestra que la ‘U’ tiene equipo para dar batalla por cosas grandes.



El árbitro que dirigirá este cotejo fue Omar Ponce, asistido por Juan Macías y Jorge Párraga. El cuarto juez del compromiso fue Roberto Sánchez.



