Liga de Loja no paga de tres meses y los futbolistas dejaron de entrenarse

Los problemas por la falta de dinero se reactivaron en Liga de Loja. Los futbolistas que militan en el plantel de la Serie B del fútbol ecuatoriano no se entrenan y anuncian que, si la dirigencia no les cancela al menos un mes de sueldo no jugarán el próximo cotejo.

De acuerdo a las versiones de los jugadores, este año solamente han cobrado los premios por los triunfos de visitante ante Aucas, Manta y Gualaceo SC, así como de local con Imbabura y Liga de Loja. Ellos reclaman por los tres meses de salarios vencidos.

Según el defensa Dennys Condo, el plantel decidió no entrenarse desde el sábado 29 de abril y la idea es mantenerse en huelga hasta que se pague un mes. De no solucionarse el problema económico, los futbolistas están decididos a no viajar a Ambato para el cotejo del próximo sábado con Técnico Universitario.



El caso personal de Condo es más dramático. La última vez que cobró el mes completo fue en mayo del 2016. A inicios del 2017 recibió un cheque por la deuda pendiente, al igual que otros jugadores ratificados para este año. Sin embargo, el presidente del club, Franklin Moya, “nos pidió de favor que todavía no cobremos”.

Desde el sábado 29 de abril, los jugadores asisten a las prácticas, conversan, esperan la presencia de algún dirigente, proclaman una oración a Dios y se retiran a sus hogares sin entrenar. Se conoció que el presidente del club realiza las gestiones necesarias para cumplir con el pedido del plantel.



Pese a la crisis económica, el conjunto de Liga de Loja se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 18 puntos, tras cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Olmedo es líder de la Serie B con 21 unidades.