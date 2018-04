Miguel Almeida: ‘La Liga Profesional ayudará al fútbol’

Entrevista a Miguel Almeida, presidente de Universidad Católica.

¿Cuándo se aprobarán los estatutos de la Liga Profesional?



La aprobación depende del Ministerio del Deporte. Este organismo ha hecho algunos pedidos y los equipos involucrados los gestionan internamente para cumplir con las disposiciones.



¿Cuáles son esos pedidos a los clubes?



Tienen que ver con autorizaciones internas que deben decidir los clubes para incluirlas en los estatutos. Cuando se tenga todo eso listo se presentarán los documentos al Ministerio del Deporte para que dé paso a la aprobación definitiva. Es algo que está en trámite y confiamos en que habrá una respuesta positiva.



Tras la aprobación de los estatutos, ¿cuál será el siguiente paso para que funcione ya la Liga Profesional?



Una vez que tenga vida jurídica, deberá estructurarse administrativamente. Para ello, lo primero será nombrar un director ejecutivo como lo estipulan los estatutos. Será quien se hará cargo de todo, alguien conocedor del tema. Mi criterio es que debe ser una persona que no tenga ninguna vinculación con un club del país. Es decir, una tercera persona, profesional y que sepa del asunto con antecedentes.



¿Ese director será el español Luis Manfredi?



En las redes sociales he visto que se menciona ese nombre que, considero, es una buena posibilidad. En este tema no hay que inventar mucho. Si hay gente que ya sabe y tiene experiencia nos puede venir a enseñar mucho y nosotros aprender de eso. Una delegación de los clubes también va a España, organización que desinteresadamente nos quiere ayudar desde hace mucho tiempo. Los delegados de los clubes estarán unos cinco días allá para conocer todos los temas organizativos, directivos, de comercialización y de manejo de una Liga Profesional. Con eso, los clubes tendrán un conocimiento más profundo.

Aun con todo esto, ¿es posible que la Liga funcione en poco tiempo? ¿Cuánto tiempo se precisa para que asuma el control total?



Considero que no cabe y que no estamos listos para asumir la responsabilidad de organizar y controlar un campeonato a mitad del año. Es algo que no cabe discutirlo. Este año, el campeonato terminará bajo el control de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y sus estamentos. Evidentemente, durante este año tendrán que hacerse todas las coordinaciones necesarias para determinar las dependencias administrativas que deberán pasar a formar parte de la Liga y también lo que deberá quedarse en la Federación, como lo estipula la FIFA. Eso nos ayudaría para que el próximo año arranquemos con un campeonato organizado únicamente por la Liga Profesional.



Hay experiencias de Ligas Profesionales que funcionan en otros países. Pero, ¿qué garantías hay para que opere en Ecuador con éxito?



La Federación Ecuatoriana de Fútbol y el Congreso ya aprobaron la creación de la Liga. Es una decisión ya tomada por los clubes y sus dirigentes. Lo que yo veo es que hay una apertura de los directivos de la Federación para que la Liga siga su proceso de conformación. También existe el compromiso de un grupo de dirigentes como Esteban Paz, Francisco Egas, entre otros, que quieren darle un giro al fútbol del país, que en los últimos años fue administrado para propósitos personales.



Con esta nueva Liga, la Federación solo quedaría con el control de las selecciones nacionales…



Ese solo, debe ser puesto entre comillas. Estar a cargo de las selecciones nacionales de un país implica mucha responsabilidad, un manejo administrativo que debe tener mucha planificación y una despolitización de estos equipos. Es algo que veo con muy buenas perspectivas. Será algo positivo. Cada uno se dedicará a lo suyo. Será transparentar las cosas.

¿Con despolitizar, a qué se refiere?



Me remito a las experiencias que hemos tenido. Los clubes hoy han recuperado los derechos de transmisión por televisión del campeonato en un congreso. Antes, votaban asociaciones de fútbol que nada tienen que ver en el gasto del fútbol profesional; en la organización sí tienen que ver. Votaban en razón de lo que una persona, en ese momento, les ofrecía o les pretendía dar.

Acordémonos de los viajes que hacían con las selecciones y los dirigentes que iban.



Pero, ¿los dirigentes actuales están preparados para asumir una Liga Profesional?



Hay dirigentes que están preparados y otros que deberán preparase para hacerlo y que la Liga Profesional sea un ejemplo de gestión para el país y la región.



Algunos dirigentes expresaron que la FEF de Carlos Villacís debió actuar con mayor efectividad en la asignación de los derechos de TV. ¿Opina lo mismo?



No hago juicios de valor a mitad de una gestión. He sido muy crítico del manejo de la Federación y su Directorio. Ha cambiado solo una persona en el último tiempo. Ese cambio sí ha generado cambios positivos. Pero la evaluación deberá realizarse al final del año, cuando se deban elegir a las nuevas dignidades.



¿GolTV sumará más empresas para las transmisiones del fútbol?



GolTV recibió los derechos en función del mandato que le dieron para administrar estos derechos para que luego los pueda otorgar a favor de un tercero. En este momento, se está gestionando la elaboración del contrato que deberá suscribirlo conjuntamente con los equipos. Aún no se firma, pero es algo en lo que se está avanzando.

Biografía



Miguel Al­meida nació en Quito. ­Tiene 45 años. Es de profesión abogado.



Es presidente de la Univer­sidad Católica desde el 23 de marzo del 2016. También integra la Mesa Ejecutiva, en representación de los clubes ante GolTV.