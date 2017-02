El 'Pirata' Hernán Barcos asegura que no es un salvador en Liga de Quito 

Hernán Barcos, el fichaje estelar de Liga de Quito que volvió esta temporada al club, se quedó sin marcar en su debut ante Delfín de Manta. El argentino reconoció que a él y los delanteros les faltó ser más efectivos para anotar, pero aclaró algo: "Como dije cuando llegué: yo no soy un salvador y sí un trabajador para ayudar al equipo a conseguir cosas importantes", expresó el 'Pirata', cómo es conocido.

Barcos admitió que es la principal referencia ofensiva de LDU este año, pero insistió en que el juego efectivo depende de todo el plantel. "Todos somos responsables, desde quien tiene 15 años hasta el que tiene casi 40 es responsable. Obviamente, la gente le va a dar más la responsabilidad a los referentes", expresó el atacante.

Barcos ganó el título ecuatoriano y la Recopa Sudamericana del 2010 con la camiseta de los universitarios y volvió al club tras pasar por Brasil, China, Portugal y Argentina.

Por esa trayectoria, aseguró que los hinchas esperan mucho de él. Pero se mostró optimista de mejorar su rendimiento. "Me sentí bien (ante Delfín), todavía me falta, me estoy adaptando al equipo y a la altura. Voy a mejorar, espero mejorar mucho. Se llegó bastante, erramos en las definiciones sobre todo los delanteros. Es algo que debemos trabajar en conjunto".



Además pidió a los hinchas que mantengan su apoyo a LDU. "Los resultados van a venir, la gente no tiene que abandonarnos. Estando unidos es mucho más fácil y no tengo dudas de que vamos a mejorar".



Liga, con Barcos, visitará este domingo 12 de febrero a Emelec, en Guayaquil, por la tercera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.