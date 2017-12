Liga cantará por Barcos en el último juego del 2017

Los hinchas de Liga de Quito emprendieron una campaña en redes sociales para el último partido de la temporada ante Técnico Universitario, el 17 de diciembre del 2017 (11:30) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Ponciano. Cuando lleguen al minuto 16 del primer tiempo tendrán un cántico especial para el delantero argentino Hernán Barcos.

En ese momento, la parcialidad alba coreará para que el ‘Pirata’ no se vaya de la ‘U’ y en el 2018 tener alegrías con sus goles. Los azucenas entrarán al partido con la ventaja del 2-1 logrado el pasado miércoles en el estadio Bellavista de Ambato y con el objetivo de salvar el año, al clasificar a la Copa Sudamericana como el equipo Ecuador 4.



El atacante argentino anunció que se irá de vacaciones luego de finalizar la temporada, pero todavía sin anunciar oficialmente su regreso. “Espero darles una alegría (a los hinchas) y la alegría para mí también de quedarme. Estamos hablando. Liga tiene las cosas en la mesa, yo tengo las cosas en la mesa. Estamos negociando”, reconoció el goleador cordobés de Liga, quien ha marcado 25 tantos en la temporada, 22 por el torneo local y tres en la Copa Sudamericana.



Barcos confía en que la hinchada de la ‘U’ llene el estadio ante el ‘Rodillo Rojo’. A través de su cuenta de Twitter (@HernanBarcos), dirigió un mensaje para invitar a la parcialidad azucena, junto al gol que anotó a Técnico Universitario en Ambato. “Un paso grande para nuestro objetivo. El domingo los esperamos a todos”, posteó junto a cuatro trofeos dorados.



El ‘Pirata’ será el líder en el ataque de los albos. El DT Pablo Repetto presentará un equipo con algunas modificaciones. El zaguero brasileño Lucas de Lima Tagliapietra es duda, debido a una molestia gastrointestinal. Aunque ha sentido mejoría en las últimas horas. El volante Jefferson Intriago tampoco está recuperado al 100% y Repetto prefiere evitar una lesión de gravedad.



“El cuerpo técnico nos ha pedido que no hablemos de jugadores que llegan o se van hasta el lunes (mañana). Ronnie Carrillo pertenece al América y llegó a Liga a préstamo”, añadió Santiago Jácome, gerente deportivo de Liga.

El experimentado Norberto Araujo sufrió un esguince de tobillo. El futuro del ‘Beto’ está en incertidumbre. El futbolista dijo que su continuidad dependerá de Repetto. El técnico, en cambio, anunció que recién mañana entregará la lista de los que se van y de los que se quedarán para la próxima temporada.



Hay más casos que están en el limbo. El volante de marca Álex Bolaños está descartado por una distensión muscular. El contrato del futbolista se terminó y aún no se conoce si estará entre los elegidos por Repetto. Algo parecido ocurre con Sherman Cárdenas.



El mediocampista colombiano expresó su malestar por no estar en el equipo titular a pesar de sus actuaciones en este año. Dijo que respetaba las decisiones del entrenador, pero que no las compartía. En el informe de Repetto, que será discutido en la Comisión de Fútbol, se detallará el futuro de los extranjeros del club.



Por lo pronto, para el juego ante los ambateños, el uruguayo Horacio Salaberry volverá a la titularidad. Tras el problema, aparentemente, la relación entre el futbolista y el técnico limó sus asperezas. “Salaberry reconoció su error y eso quedó en la historia, hemos demostrado que estamos unidos”, aclaró el entrenador.



En cambio, Salaberry confía en seguir en el equipo, pero espera conseguir su nacionalización. “Pedí disculpas a Pablo Repetto y quedó todo arreglado. Espero estar en el 2018 en Liga como ecuatoriano”, manifestó el defensor uruguayo, quien ha jugado cinco temporadas en el balompié nacional.



Para el partido de hoy, se fijaron los precios de las localidades en USD 6 la general, 8 la tribuna y 20 el palco. Las boleterías del estadio estarán abiertas desde las 08:30.



El juego será arbitrado por Luis Eduardo Quiroz, secundado en las líneas por Edwin Bravo y Willian Lozano.