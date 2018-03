LeBron James, a diez puntos de superar el 'fantasma' de Michael Jordan

Después de ganar el anillo de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016, el astro LeBron James dijo: "Mi motivación es este fantasma al que persigo. El fantasma jugó en Chicago". Ese 'fantasma' es Michael Jordan.

Y James está a punto de superar al mítico jugador de los Chicago Bulls en otra estadística. James anotó 41 puntos el miércoles ante los Charlotte Hornets, precisamente el equipo del que es dueño actualmente Jordan. Fue el partido consecutivo número 866 en el que James anota diez o más puntos, igualando la marca de Jordan.



El récord podría caer en la noche del viernes, cuando los Cavs se miden con los New Orleans Pelicans. "No te puedo decir cómo he sido capaz de hacer esto. No es que empiece cada partido pensando que tengo que llegar a diez puntos. Es algo que sale solo", señaló esta semana James. La última vez que anotó menos de diez puntos fue el 5 de enero de 2007. James ya superó a Jordan la temporada pasada como el máximo anotador de la historia de los 'playoffs'.



Este año alcanzó los 30 000 puntos y actualmente está a 1 437 de Jordan en la lista histórica. A pesar de sus 33 años, James no ofrece señales de flaqueza. Esta es su décimo quinta temporada en la NBA y no se ha perdido ningún partido.



Está tercero en puntos por partido (27,6), segundo en asistencias (9,1) y décimo quinto en rebotes (8,6). Acumula 16 triples dobles. Este año, además, podría recibir su quinto premio MVP al mejor jugador de la temporada.



Jordan terminó su carrera con cinco también. "Cada vez que me mencionan con algunos de los grandes, y sin duda el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos es Mike, es otra hazaña para mí. Tengo que estar agradecido y ser humilde por lo que he podido hacer", señaló el alero de los Cavs.