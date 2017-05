Lanús denunciará al Chapecoense por incluir a un jugador suspendido

Lanús de Argentina presentará un reclamo formal a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) después de que el Chapecoense incluyera el miércoles a un jugador suspendido en el partido por el Grupo 7 de la Copa Libertadores, anunció hoy su presidente Nicolás Russo.

Lanús cayó el miércoles, 17 de mayo del 2017, en Buenos Aires por 2-1 y el gol de los visitantes que decidió el encuentro fue obra de Luiz Otavio. El jugador había sido expulsado en la fecha anterior ante Nacional de Montevideo y fue suspendido con tres jornadas, de acuerdo a lo que publican medios brasileños y argentinos.



"Según el reglamento los puntos son para Lanús. Estoy sorprendido, tengo más de 25 años como dirigente y nunca vi nada igual", declaró Russo a radio Mitre de Buenos Aires. "Vamos a hacer el reclamo por el artículo 23 que da por ganador al equipo perjudicado por 3-0", aseguró.



El Chapecoense alineó a Otavio porque considera que el jugador había cumplido la sanción por la tarjeta roja en la final de Recopa Sudamericana que el "Chape" perdió la semana pasada frente al Atlético Nacional colombiano. Sin embargo, habría incurrido en una falta si se confirma que Otavio recibió tres fechas de suspensión.

La derrota en casa complicó la clasificación de Lanús a octavos de final de la Copa Libertadores, pero si la Conmebol le da la razón y le da los puntos, conseguirá el pase a la siguiente fase. Actualmente, Nacional de Uruguay lidera el Grupo 7 con ocho puntos, seguido por Lanús y Chapecoense, ambos con 7 unidades, mientras que el Zulia cuenta con 5 unidades.



El técnico del Lanúz, Jorge Almirón, advirtió la irregularidad al ver la planilla de jugadores antes del partido. "Llamaron a Conmebol y (el director de competiciones Hugo) Figueredo les dijo que estaba suspendido", reveló Russo. "En principio iban a salir con seis suplentes pero después el presidente de Chapecoense dijo que se hacía cargo él y Otavio jugaba", agregó el dirigente del club argentino.



Almirón ya protestó en la conferencia de prensa posterior al partido en la noche del miércoles. "El jugador rival estaba suspendido y se lo notificaron antes, pero el rival no quiso cambiar a su jugador suspendido. No vi nunca esto. Tiene que sentar un precedente", urgió. "Quién no podía jugar nos hizo el gol. Lo normal es que nos den los puntos", subrayó el entrenador "granate".