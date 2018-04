Lance Armstrong acuerda pagar USD 5 millones por fraude en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Lance Armstrong ha acordado pagar USD 5 millones para resolver su caso federal por fraude en Estados Unidos, después de usar sustancias prohibidas durante el Tour de Francia, reportearon este jueves varios medios de los Estados Unidos.

El ex astro del ciclismo debía comparecer ante un juicio el mes que viene, acusado de defraudar al gobierno estadounidense cuando se dopó mientras competía con el equipo norteramericano que patrocinaba el US Postal Service.



El Washington Post reporteó que Armstrong acordó pagar 5 millones de dólares para zanjar el caso, además de 1,65 millones para cubrir las costas legales de su ex compañero y eventual delator, Floyd Landis.