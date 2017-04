La Juventus golea al Génova y sigue lanzado hacia su sexto Scudetto

La Juventus ganó 4-0 en su estadio al Génova con un gol del argentino Paulo Dybala, este domingo 23 de abril, dando un paso importante hacia su sexto Scudetto consecutivo al ampliar a 11 puntos su ventaja con la Roma (2º) , que juega el lunes 24 ante el colista Pescara.

Además de Dybala (18) , abrió el marcador en propia puerta el también argentino Ezequiel Muñoz (17) y lo completaron el croata Mario Mandzukic (41) y Leonardo Bonucci (64) .



Muy superiores, los jugadores dirigidos por Massimiliano Allegri batieron con autoridad al Génova, dando otro paso hacia el sexto Scudetto consecutivo, con 11 puntos de ventaja sobre la Roma, cuando restan cinco jornadas por disputarse.



El Génova había dado la gran sorpresa en el partido de la primera vuelta al batir al gigante turinés por 3-1, pero este domingo fue incapaz de frenar a unos Bianconeri que no acusaron el partido de vuelta de los cuartos de Champions ante el Barcelona (0-0 tras ganar 3-0 en la ida) esta semana, en el que lograron el pase a semifinales (jugarán frente al Mónaco) .



Allegri exhibió fondo de armario al dejar en el banquillo a varios titulares (Buffon, Alex Sandro, Chiellini, Dani Alves, Pjanic y Cuadrado) , formando un once con varios jugadores poco habituales que le fue suficiente para lograr su 17º triunfo consecutivo en el Juventus Stadium.



Muñoz puso por delante a los locales al introducir en un portería un centro de su compatriota Gonzalo Higuaín, cuando le presionaba Claudio Marchisio.



Justo después, en un balón largo, de nuevo Higuaín desvió con la cabeza y Dybala, tras jugar con el alemán Sami Khedira, terminó la acción con un estético disparo con la zurda.



Justo antes del descanso Mandzukic, reconvertido en extremo por Allegri, marcó su sexto gol en esta Serie A al aprovechar un rechace de la defensa desde la izquierda del área a un tiro suyo. Finalmente Bonucci cerró el marcador con el gol más bello de la noche al finalizar con un gran disparo una cabalgada.



El Nápoles empata



“Fue una muy buena actuación tanto en ataque como en defensa. Solo unos días después del Barcelona podíamos haber sufrido un poco, pero los chicos fueron capaces de mantener el nivel. No quiero hablar de Scudetto hasta que no lo ganemos matemáticamente” , dijo Allegri.



Antes el Nápoles empató 2-2 ante el Sassuolo. Es tercero con un punto menos que la Roma.



Los napolitanos se adelantaron con un tanto del belga Dries Mertens (52) rápidamente contestado por Domenico Berardi (59) . Luego igualaron mediante el polaco Arkadiusz Milik (84) , cuatro minutos después de que Luca Mazzitelli (80) pusiera por delante al Sassuolo.



Mertens demostró una vez más que se encuentra en un excelente estado de forma al marcar de cabeza su tanto 22º gol de la temporada en el campeonato italiano.



En otros partidos del domingo, el Lazio goleó al Palermo (6-2) para recuperar la cuarta plaza, en detrimento de un Atalanta (5º) que venció al Bolonia (15º) el sábado por 3-2.



Ademá el Milan (6º) perdió casi todas sus opciones de luchar por la última plaza de Champions (tercer puesto) al caer en San Siro por 2-1 contra el Empoli (17º) y queda a seis puntos del Lazio y cinco del Atalanta.