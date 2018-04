Siete ciudades son precandidatas a ser sede de los Juegos Olímpicos de 2026

El Comité Olímpico Internacional (COI) designó este martes 3 de abril de 2018, a seis ciudades y a un grupo de localidades italianas como precandidatas para ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Las “invitadas” para 2026 son: la austríaca Graz; la canadiense Calgary; las italianas Cortina d’Ampezzo-Milan-Turin; la japonesa Sapporo; la sueca Stockholmo; la suiza Sion; y la turca Erzurum.



Para regocijo del COI -que ha visto cómo el interés para acoger unos Juegos Olímpicos, ya fuera de invierno o de verano, mermaba de año en año hasta niveles de crisis- para la edición de 2026 se ha presentado una cifra sorprendente alta de aspirantes.



En los últimos procesos de selección solo dos ciudades se presentaron para cada evento: Pekín y Almaty para los Juegos de invierno de 2022; y París y Los Ángeles a los de verano de 2024.



Una situación que destacó en un comunicado el propio presidente del COI, Thomas Bach, quien dijo que el organismo había “definitivamente pasado página con respecto a las candidaturas olímpicas”.



“Nuestro objetivo no solo es tener un número récord de candidatas, sino elegir la mejor ciudad para mostrar los mejores Juegos Olímpicos para los mejores atletas del mundo”, agregó Bach.



Seleccionadas estas siete ciudades -o grupo de ciudades, en el caso italiano- ahora proseguirá el “proceso de diálogo”, tal y como lo

define el COI.



No obstante, el comunicado no especifica si habrá otra preselección antes de que la ciudad elegida sea designada finalmente en septiembre de 2019.



El organismo destaca que seguirá comprometido con las ciudades precandidatas y que las ayudará a prepararse para que presenten un proyecto que cumpla con todos los requisitos deportivos, pero que, además, pueda beneficiar a los ciudadanos a largo plazo, basándose en criterios de sostenibilidad.

La lista de las urbes preseleccionadas ha surgido de un proceso de diálogo y estudio llevado a cabo por los técnicos del COI con el objetivo de determinar cuáles tenían realmente opciones para ser sede y cuales no.



El organismo quiso así simplificar el proceso y evitar que hubiera descartes en una fase posterior de ciudades que nunca tuvieron posibilidades.



El COI mantuvo procesos de diálogo con Calgary (Canadá, que ya fue sede en 1988), Sapporo (Japón, lo fue en 1972), Estocolmo (lo fue de Juegos de verano en 1956) y Sion (Suiza, candidata en 1976, 2002 y 2006).



Y posteriormente mostraron también interés varias ciudades estadounidenses, entre ellas Salt Lake City (sede en 2002), las austríacas Graz y Schladming (Tirol también, pero perdió un referéndum en octubre) y las italianas Milán y Turín (sede en 2006).

El Comité Olímpico estadounidense ha mostrado también interés para la cita de 2030, especifica el comunicado.



La candidatura de Sion sigue en el aire, dado que depende del

apoyo recibido en varios referendos que aun deben llevarse a cabo en dos cantones y una ciudad (Valais, Berna y la localidad de Kandersteg).



Además, cabe la posibilidad de que aún se convoque un referéndum nacional, una opción que se aprobó en la Cámara baja y que aún debe ratificarse en el Senado, lo que podría hacer tambalear la candidatura olímpica.