Juan Pilataxi disputará su maratón 64 en Sevilla

Juan Eduardo Pilataxi iniciará mañana su octavo año en pos de su sueño: sumar 100 maratones oficiales hasta el 2020. Mañana correrá la maratón de Sevilla, en España. Es la ­número 64 en su palmarés.

“Es la que más me motiva correr. Tiene un recorrido muy bueno para establecer récords o marcas”, dijo el deportista

de 54 años.



“Los primeros 21 kilómetros aspiro a correr moderada­mente, después iré subiendo el ritmo. No puedo hacer un desgaste físico ni mental mayor, porque en tres semanas voy a Barcelona para mi maratón 65. Los viajes de América a Europa, al final, disminuyen la condición física”.



Viajó motivado e ilusionado, pues inicia su octavo año con este proyecto deportivo, el primero que realiza un maratonista latinoamericano. “Seguí un plan de entrenamientos muy duro. En Quevedo corrí mi última maratón, fue en octubre”. En diciembre tenía planificado participar en Málaga, en España, pero la lluvia que cayó sobre esa ciudad la noche previa obligó a las autoridades a suspender la carrera.



En las dos últimas semanas se entrenó en los parques La Carolina y Metropolitano, con sesiones de mantenimiento. “En Sevilla he corrido por cinco ocasiones. Aquí tengo mi mejor tiempo, 3 horas y 19 minutos. Bajar ese registro no es mi principal objetivo, quiero hacer una buena presentación e ir sumando una carrera más para mi proyecto”.



Una vez más viajó solo. No lleva ni entrenador ni traumatólogo ni alguien que le ayude con la hidratación. “Es lo que más extraño en mis desplazamientos, no hay atletas que corran en estas maratones. En Lisboa, Varsovia, Valencia, por ejemplo, fui el único ecuatoriano. Hay ocasiones que siento nostalgia al estar tan lejos y solo. A veces hay compatriotas que llegan de Madrid o de otras ciudades de España, y ahí nos vamos conociendo”.



También ha coincidido con atletas como Mesías Casaliglia y Eduardo Mena, que han llegado al país para intervenir en competencias pedestres.



Ahora correrá con unos zapatos Nike. “Me acompañaron en las dos últimas maratones que realicé en el 2016. En Sevilla me despido de ellos, porque ya están desgastados”.



No se vestirá con la camiseta oficial de la carrera sino que se llevó una tricolor diseñada por él, donde resalta el número 64. Su viaje y participación los financia con recursos propios, no ha hallado apoyo en las empresas públicas ni privadas.



“No tengo respaldo para este tipo de retos. No pierdo la esperanza de encontrar a alguien que comparta mi sueño. Los pasajes aéreos, la estadía, alimentación e inscripción demandan un costo alto”. Cada maratón le ha significado una inversión entre USD

3 000 y USD 5 000.



Por este proyecto deportivo, mañana no ejercerá su voto en las elecciones presidenciales, que serán este domingo. “Estaré para sufragar en la segunda vuelta. El nuevo presidente tiene un reto muy duro: sacar adelante al país”.



El plan de Juan Pilataxi es correr siete maratones en el 2017 para completar 70 en su ­trayectoria deportiva. Esta agenda forma parte de su proyecto Desafío Final, en el que desea sumar 100 maratones hasta el 2020.