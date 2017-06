Jorge Sampaoli: 'Estimula mucho ganarle el clásico a Brasil'

El flamante técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, consideró hoy, 9 de junio del 2017, "estimulante" el triunfo por 1-0 sobre Brasil en el amistoso jugado en Melbourne, Australia, aunque reconoció que los albicelestes no mostraron su mejor nivel. "Estimula mucho ganarle a Brasil porque para nosotros es un clásico desde siempre.

Ganarle a Brasil es siempre muy importante. No se jugó un partido para cumplir sino que se jugó para ganar", subrayó Sampaoli tras la victoria que marcó su debut como seleccionador argentino. Argentina jugó frente a "una selección muy consolidada con muchos jugadores que marcan la diferencia", aclaró el técnico tras el partido preparatorio para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.



"El desarrollo fue con un primer tiempo donde tuvimos algunas situaciones más, el segundo tiempo nos costó un poco, tuvimos que hacer modificaciones de sistema y de nombres propios, además el rival presionó muy arriba y no nos dejó salir", analizó.



"Era difícil que mantuvieran el ritmo todo el partido", reconoció el entrenador, al señalar que el control del juego lo tuvo durante muchos pasajes Brasil: "Tenemos que tratar de que en el tiempo seamos dominadores y no dominados". A la hora de hacer una evaluación de su primer partido como seleccionador, Sampaoli valoró "el entusiasmo de los futbolistas porque era difícil el partido con un Brasil con mucha preparación y fuerza física".



Sampaoli agradeció públicamente "el esfuerzo por intentar volcar una idea en un campo de juego en un partido que era muy incómodo porque no había tiempo de conocimiento ni preparación" y reconoció que "falta mucha consolidación".



Sampaoli contará con un segundo amistoso el martes en Singapur ante la selección local, antes de debutar en partidos oficiales en la recta final de la eliminatoria sudamericana en la que Argentina buscará salir de la zona de repechaje para conseguir el boleto directo a Rusia.



El técnico fue el único integrante de la selección en hablar tras el partido, porque los jugadores continúan con la veda a la prensa que iniciaron el año pasado en repudio a una información que divulgó un periodista sobre el delantero Ezequiel Lavezzi y enojó al plantel.