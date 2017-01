Jordy Josué Caicedo, goleador que delira con el encocado

Jordy Josué Caicedo estaba ansioso en los últimos días de la concentración en la Selección ecuatoriana Sub 20, previo al Sudamericano de esta categoría que se disputa en el país.

En esos días, él y los otros delanteros tricolores no podían anotar goles en los partidos amistosos. El entrenador Javier Rodríguez les pedía con insistencia tener frialdad frente al arco contrario.



Aún así, Caicedito, como le llaman los amigos, se ganó la titularidad para el debut de la Sub 20 en el torneo ante Brasil, el pasado 18 de enero. Ese día no brilló. Estaba tensionado por la exclusión de dos amigos suyos de la concentración por supuestas irregularidades. “Veníamos entrenando mucho tiempo juntos y nos dio tristeza que se vayan”, admitió el machaleño, de 19 años.



Él sintió la tensión en la última parte de la preparación del equipo tricolor porque también estuvo en el grupo de los juveniles que debieron validar sus datos en el Registro Civil y en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en el proceso realizado en agosto del 2015. Fue parte de un proceso investigativo y recibió su cédula en la que consta que es futbolista.



Caicedo juega en Universidad Católica desde el 2015, según la ficha de la Ecuafútbol. El año pasado disputó once encuentros de la Serie A y anotó dos conquistas.



El mejor año para su producción goleadora fue en el Deportivo Azogues (2014), en la Serie B. Allí, en la Sub 18, anotó 15 goles en 19 partidos y fue su pasaporte a la Primera Categoría. El DT Jorge Célico le hizo un seguimiento y decidió vincularlo al equipo ‘camaratta’. Lo miró en una etapa de pruebas y pidió que lo negociaran. “Tiene contrato con el equipo hasta el 2019. Firmamos por tres años por recomendación de Jorge”, detalló Francisco Egas, directivo de la ‘Chatoleí’.



Antes del partido con Colombia, el pasado viernes, Caicedo habló por celular con sus familiares. Sus tíos y sus padres le aconsejaron que no se desesperara porque no estaba para ser titular. Rodríguez lo dejó en la banca de suplentes, pero en la intensidad del partido ante los colombianos lo regresó a ver cuando faltaban cinco minutos.



Caicedo reemplazó a Bryan Cabezas y fue el autor del gol para el primer triunfo de la ‘Mini-Tri’ (4-3) en el estadio Olímpico de Riobamba, anteanoche. “Dedico el gol para mi mamá y para mi hija. Mi familia y el público han sido incondicionales. Necesitábamos ganar y lo conseguimos”, dijo el seleccionado emocionado por su tanto.



Lloró en la cancha y en el camerino. Hablaba emocionado que quiere ser campeón del torneo sudamericano y dedicarlo a su hija.

Uno de los que abrazó a Caicedo en el camerino con mucha fuerza fue Wilter Ayoví. El volante de Independiente del Valle falló una oportunidad de gol. Sin embargo, Ayoví bromeaba porque Caicedo borró la equivocación con el tanto. Curiosamente, Ayoví fue quien levantó el centro.



El capitán y arquero José Gabriel Cevallos también le agradeció por el gol. Cevallitos cuenta que el grupo es considerado una familia y Caicedo es uno de los más empeñosos en las prácticas. Ambos Suelen tener duelos mano a mano y el ariete le anota goles.



El delantero juvenil sonríe cuando lo comparan con Felipe Caicedo por su parecido físico. Es corpulento y fuerte para chocar con los defensas rivales. En la concentración de la Selección es uno de los que gusta platos tradicionales como los mariscos, encocado de pescado, cebiches…



Sus conversaciones con sus compañeros son recurrentes: conseguir en el Sudamericano la clasificación al Mundial en Corea del Sur, en mayo de este año. El delantero quiere brillar en lo que falta del Sudamericano y consolidarse en la Católica. Se ilusiona por marcar y salir al exterior. Hay empresarios que siguen los pasos de cerca.



Hoy Ecuador se enfrenta a Chile, a las 16:00, en el Bellavista de Ambato. Caicedo confía en volver a marcar más tantos que lo acerquen a la mini-Tri al hexagonal final, en Quito.