Johan Padilla fue el suplente de Azcona durante cinco años

El golero Johan Padilla comenzó a jugar en la cancha de su natal Esmeraldas, a los seis años, en el Juventus. Mirar a los guardametas volar de palo a palo lo sedujo y decidió que sería futbolista bajo el arco. Jugó en las formativas de Barcelona (Sub 16 y 17), pero cuando cumplió 18 años fue contratado por Independiente del Valle.

“Daniel (Azcona) fue un amigo que me enseñó mucho. Fui suplente durante mucho tiempo”, contó el golero de El Nacional, de 24 años. En Sangolquí tuvo paciencia porque en los cinco años que estuvo en el equipo, entre el 2010 y el 2015, fue un eterno suplente del paraguayo-ecuatoriano Daniel Librado Azcona. Actuaba en los partidos de Reserva y en Primera casi no sumaba minutos.



El primer año, por ejemplo, solo jugó 90 minutos. Entre el 2011 y el 2014 no sumó más de 14 partidos. Recién en el 2015, con el DT Pablo Repetto, alcanzó los 15 partidos en todo el año. Cansado por la falta de oportunidades decidió el año pasado defender el arco de Aucas. Y le fue mejor porque jugó 15 partidos, pero terminó criticado por la hinchada por el descenso del equipo a la Serie B.



El DT de El Nacional, Eduardo Favaro, hizo un seguimiento especial al guardameta. Al estratega de los puros criollos le llamó la atención la habilidad que tenía el golero para salir con la pelota en sus pies. Pidió su contratación a pesar de que estuvo en el descenso de los orientales. “Es un muchacho que tiene condiciones. Cuando se lesionó, al inicio de la temporada, el equipo sintió su ausencia. Ahora está afianzado”, dice César Benalcázar preparador físico del rojo.



Las lesiones han sido una prueba difícil para el futbolista. El 2011 sufrió una ruptura de meniscos y ligamentos. Édison Logroño trabajó junto al guardameta en la recuperación. Demoró más de seis meses, pero salió bien del proceso. Este año, en el partido ante el Atlético Tucumán, por la clasificación a los grupos de la Copa Libertadores, sufrió la ruptura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo.



Fue uno de los momentos más difíciles que lo dejó fuera de las canchas durante seis semanas. Su ausencia en el arco de los puros criollos se sintió. Darwin Cuero y José Cárdenas, los guardametas alternantes, comenzaron a rotar la titularidad. Sin embargo, en los partidos que ambos actuaron el equipo recibió goles por las fallas en partidos claves.



Benalcázar admite que el regreso a la titularidad influyó en resultados claves. “Cuando regresa ante Emelec tuvo un buen partido y ha recuperado rápido su rendimiento”. Padilla será el titular en el partido de esta tarde frente a Emelec, a las 16:00, en el estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 15 del campeonato. Favaro tiene dos dudas en el planteamiento ante el ‘Bombillo’.



El zaguero Franklin Guerra, con fatiga muscular, y Bryan de Jesús, con molestia, no se entrenaron con normalidad. Adolfo Muñoz no estará en el equipo porque se lesionó. La otra ausencia es el zaguero central Luis Segovia. Él está en el Mundial Sub 20. Para el juego de las 16:00, la Policía Nacional tiene previsto realizar un operativo especial en el Atahualpa.



Los hinchas del rojo y los azules podrán ingresar a las 15:00. La directiva de los puros criollos pidió un control a los integrantes de la barra organizada para evitar incidentes. Tienen impedimento de ingresar con bombos a la general sur del escenario.



Su vida. Nació en Esmeraldas el 14 de agosto de 1992. Empezó su carrera en las divisiones formativas del Barcelona de Guayaquil.



Sus clubes. En Barcelona jugó el 2008. Actuó en nueve partidos en la Sub 16 y 17. Llegó a Independiente del Valle el 2010.



En El Nacional. Jugó un partido de la Copa y lleva siete en el Campeonato.