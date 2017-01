Javier Rodríguez: 'Necesitábamos este triunfo'

Una multitud se congregó en los exteriores del Estadio Olímpico de Riobamba para despedir a la selección ecuatoriana de fútbol que la noche de este viernes, 20 de enero del 2017, triunfó sobre la selección colombiana en el torneo sudamericano sub 20.

Para el director técnico del equipo, Javier Rodríguez, el triunfo fue el resultado de la buena actitud de los jugadores y un reflejo del trabajo táctico de los entrenamientos. “Me dije a mí mismo, hoy no perdemos. Así como estamos jugado, no perderemos”.



La hinchada riobambeña formó una especie de calle de honor desde la puerta principal del estadio hasta el bus que moviliza a los jugadores, para aplaudir la actuación del equipo. Este gesto conmovió al estratega ecuatoriano.



“Estamos agradecidos con la gente de Riobamba porque nos hacen sentir en casa. La hinchada vino a alentarnos a pesar de que en el primer partido no hicimos ‘nuestro fútbol’. Eso nos motiva”, dijo Rodríguez.



En su análisis del partido, el estratega ecuatoriano dijo que los dos primeros goles que consiguió anotar la selección colombiana se debieron a errores puntuales, pero no a la falta de juego de sus seleccionados.



También dijo que la posesión del balón y la buena actitud que mostraron los jugadores, fueron las cualidades más destacadas y la razón por la que lograron voltear el marcador, que al final terminó 4 – 3.



“Nos hacía falta este triunfo. Matemáticamente aún podíamos clasificar si perdíamos, pero necesitábamos ganar. Este era un partido estratégico, los chicos los sabían y lo hicieron”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa.



Al salir del estadio, los jugadores y cuerpo técnico de la ‘Mini Tri’ se tomaron fotografías con los hinchas y autografiaron libretas, camisetas y carteles. “Este triunfo lo dedicamos a la hinchada de Riobamba que soportó la lluvia y el frío por vernos jugar”, dijo el delantero Herlin Lino.