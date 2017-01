Javier Rodríguez asumió el empate con positivismo

La expresión triste en el rostro de Javier Rodríguez, director técnico de la Selección Ecuatoriana sub 20 fue visible en la rueda de prensa que se dio hoy, domingo 22 de enero del 2017, en el Estadio Bellavista de Ambato.

Sus seleccionados empataron 1 - 1 ante Chile, en un dramático partido donde Ecuador llevó la ventaja hasta el segundo tiempo, cuando el combinado rojo consiguió la anotación del equilibrio.

Para Rodríguez, el gol del empate ocurrió debido a fallas puntuales de sus seleccionados, pero no a la falta de juego.



"Sabíamos que enfrentábamos a un rival más preciso, pero cometimos errores. En el primer tiempo tuvimos la oportunidad de definir el resultado, pero no lo aprovechamos" , admitió el estratega ecuatoriano.



Sin embargo, dijo que el empate se asumirá con positivismo y que las fallas del partido servirán en la planificación de la estrategia para enfrentar a Paraguay. Ese partido se jugará en el Estadio Olímpico de Riobamba, este martes 24 de enero, a las 19:15.



En la conferencia de prensa también participó el volante Adolfo Muñoz. "Chile era un rival difícil y en los primeros minutos me costó entrar al juego (...) Pensábamos llevarnos el triunfo, pero esto es parte del aprendizaje", dijo Muñoz.