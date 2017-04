James Rodríguez no pasó de la suplencia en la era Zinedine Zidane

El colombiano James Rodríguez estará presente en el último Real Madrid-Barcelona, que se juega esta tarde, 23 de abril de 2017, en Madrid, pero no será titular sino que integrará la lista de futbolistas convocados por el entrenador Zinedine Zidane.

El mediocampista está en la lista de jugadores que saldrán del equipo en junio, al finalizar la Liga española.



Tras el Mundial Brasil 2014, Florentino Pérez pagó USD 83 millones por él al Mónaco. En esa primera temporada, James Rodrígez marcó 17 goles y dibujó 18 asistencias.



Desde que el técnico Zinedine Zidane llegó al banquillo del Madrid, las cosas fueron distintas. El colombiano no ha podido afianzarse como titular, ha tenido que con otros futbolistas como Isco o Kovacic. Esta temporada solo marcó ocho tantos y logró 10 asistencias.



En enero, Chelsea inglés mostró interés por su fichaje. Entonces se dijo que fue Cristiano Ronaldo quien convenció a James de que lo mejor era su continuidad de blanco.



El clásico de este domingo 23 de abril lo mirará desde la banca de suplentes. Adicionalmente, hablan de las partidas de futbolistas como el arquero Keylor Navas, Coentrao, Pepe y Mariano.



¿Por qué no se ha consolidado en el Madrid? Antonio Sanz, representante de Fernando Torres escribió en una columna de opinion en Diario Marca de España, que una de las razones es la debilidad mental del futbolista colombiano y puso como ejemplo la experiencia de este en el Mónaco."La justificación del entrenador italiano Claudio Ranieri para la suplencia del colombiano residía en la debilidad mental del jugador.



A esto unía el pobre rigor táctico que demostraba y el nulo sacrificio defensivo. Todo esto exasperaba al entrenador. Esta flojedad de ánimo que denunció Ranieri se acrecentó en un amplio periodo que no mejoró ni con la llegada de Zidane".



A eso se agregó que meses atrás, el colombiano estuvo envuelto en algunos problemas extradeportivos que fueron resaltados por los medios españoles.