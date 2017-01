Real Madrid gana a Sevilla por 3-0 con doblete de James Rodríguez

El Real Madrid derrotó al Sevilla por 3-0, con dos goles del colombiano James Rodríguez, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey y dejó casi sentenciado el pase a los cuartos del torneo.

El cuestionado James, que no ha entrado mucho en los planes del técnico Zinedine Zidane y que incluso puso en duda su continuidad en el club blanco tras el triunfo en el Mundial de Clubes a mediados de diciembre, abrió el marcador con un disparo ajustado (11) y lo cerró desde el punto de penal poco antes del descanso (44) . “Estoy muy contento por él y por el resto de jugadores. No solo por los dos goles que marcó, sino por el trabajo importante que hizo”, destacó Zidane sobre James.



“Yo solo lo que quiero es jugar bien como hoy y ayudar al equipo ”, dijo por su parte el colombiano, que confirmó que seguirá en el club blanco. “ Es un nuevo año, nueva vida... me quedo, me quedo”. El francés Raphael Varane anotó de cabeza el tercer gol de los blancos (29) , que celebraron con este triunfo el primer año en el banquillo madridista.



Desde que fue nombrado el 4 de enero de 2015, el club blanco ha ganado con el francés más títulos (Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes) que perdido partidos (solo dos). El triunfo blanco, que deja en 38 partidos la racha del Real Madrid sin perder (desde abril) , tiene más mérito aún por cuanto Zidane no contó con su trío estelar en ataque, la famosa BBC (Bale por lesión, Benzema en el banquillo y Cristiano Ronaldo por descanso) ni con el capitán Sergio Ramos, con molestias.



Pero el Sevilla fue víctima del atrevido planteamiento de su técnico, el argentino Jorge Sampaoli. La obsesión sevillista por salir con el balón jugados desde atrás se convirtió en una máquina de perder balones ante la presión alta de los madridistas.



“No me sorprendió la presión del Madrid, sino lo que me sorprendió es que no supimos superarla. Tuvimos tres oportunidades muy claras, pero en el desarrollo nos vimos superados (...) Hubo muchos momentos (en el primer tiempo) en los que nos sentimos superados, hacía mucho tiempo que no veía eso en el equipo”, admitió Sampaoli, que prometió “luchar hasta el final” en la eliminatoria.