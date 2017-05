Jaime Iván Kaviedes anotó un gol con el Santo Domingo de Segunda Categoría

Jaime Iván Kaviedes, el jugador que anotó el histórico gol de la clasificación de Ecuador a su primer mundial de fútbol , volvió a las canchas, esta vez en la Segunda Categoría. Lo hizo con el Deportivo Santo Domingo de los Tsáchilas y convirtió un golazo.

El 'Nine', de 39 años, es uno de los personajes más mediáticos del país. Cada año aparecen informaciones que dan cuenta de un regreso al fútbol profesional que muchos anhelan, pero la mayoría de las veces eso no ha llegado a concretarse. Incluso esta temporada se habló de que El Nacional podía ser su nuevo club.



El delantero no se vistió con la 'gloriosa' camiseta del 'Bitri-campeón', pero sí con la del Santo Domingo de los Tsáchilas que igualó 1-1 con San Rafael.



Kaviedes, quien llegó a jugar en clubes europeos, fue el autor del gol ante Uruguay con el que Ecuador logró clasificarse por primera vez a un mundial de fútbol. Ocurrió el 7 de noviembre del 2001.