La indisciplina salpica a la Selección

Casos de indisciplina de seleccionados, cambio de entrenadores y un estrepitoso descenso de Ecuador del puesto 35 hasta el 60 en el escalafón de la FIFA ahondan la crisis de la Selección tras su fallido intento de llegar al Mundial de Rusia 2018.

La crisis explotó el 12 de octubre luego de que el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió a cinco jugadores que abandonaron la Casa de la Selección cerca de la medianoche del viernes en plena concentración para el juego ante Argentina.



Volvieron durante la madrugada del sábado, infringiendo las normas previstas, explicó Carlos Villacís, presidente de la Ecuafútbol . Célico reunió a estos jugadores y les hizo pedir disculpas al resto de sus compañeros.



Los tricolores fueron “suspendidos indefinidamente de cualquier convocatoria a la Selección nacional”. Según indicó una fuente de la Ecuafútbol a este Diario, los sancionados fueron Énner Valencia, Jefferson Orejuela, Robert Arboleda, Joao Plata y Gabriel Cortez.



Orejuela, a través de un video de una entrevista que se difunde en Twitter, descartó formar parte de los jugadores que infringieron las normas. “Eso es mentira. La máxima autoridad dará a conocer los nombres, cuáles fueron los jugadores que tuvieron ese problema: escaparse de la concentración (...)”.

Orejuela desmiente que su nombre este entre los 5 jugadores implicados en la fuga de la casa de la sección mientras estaban concentrados. pic.twitter.com/E2OCzlJwVE — Jocelyn Vera (@jocelynvera95) 12 de octubre de 2017

Los directivos se reunieron más de tres horas ayer para tratar los casos de indisciplina y analizar el desempeño de la Tri en los juegos ante Chile y Argentina. En esos encuentros dirigió interinamente el argentino Jorge Célico y el plantel cayó derrotado.



Estas derrotas dejaron a la Tri con 20 puntos y en octava posición.

Esta es la peor posición del plantel nacional desde que se juega el sistema de clasificación de todos contra todos, desde 1998. En ese proceso, Ecuador terminó sexto. Para ir al Mundial 2002, fue segundo. Para el 2006, terminó tercero, mientras que para el 2010 se ubicó sexto.

En el último clasificatorio, con el técnico Reinaldo Rueda, fue cuarto y arañó el último cupo directo para Brasil 2014. Según Villacís, el técnico Célico recibió un informe del encargado de seguridad de la Casa de la Selección y procedió a informar a los dirigentes.



Álex de la Torre, vicepresidente de la FEF, admitió que él conoció de la infracción el día previo al encuentro ante los argentinos, el martes pasado. Argumentó que el organismo no tomó una resolución ese momento “porque no era procedente”.



¿Qué pasará con los jugadores en sus clubes? En Independiente del Valle el caso de Gabriel Cortez se tratará “internamente”, expresó Santiago Morales, gerente general del cuadro rayado.

“No hay que cerrar los ojos, ni hacernos los santos. Son cosas que suceden en la mayoría de los clubes. En nuestro caso ha sucedido con nuestro jugador. Analizaremos a la interna y tratar de sobrellevar el asunto. Son problemas de la sociedad ecuatoriana. No la justificamos, pero hay que afrontarla con madurez”, dijo Morales.

Recalcó que el tema es complejo previo al encuentro ante Barcelona. Los rayados visitan hoy a los toreros, en el estadio Monumental de Guayaquil.



Entre tanto, Orejuela, Plata, Arboleda y Valencia pertenecen a clubes del exterior.



Futbolistas como Romario Ibarra, quien también formó parte de la concentración, dijo desconocer de la infracción. Aseguró que él se encontraba descansando en esas horas.



Deportivo Cuenca, a través de un comunicado, también descartó que sus jugadores hayan cometido actos de indisciplina. Del club morlaco fueron citados a la Tricolor, el lateral Ronaldo Johnson, el golero Hamilton Piedra y el ofensivo Johnny Uchuari.



El Nacional sacó un comunicado ayer en la tarde en la que dijo que Luis Segovia no estuvo en el grupo de futbolistas.

Con el escándalo de indisciplina, la designación de un DT para la Selección quedó a un lado. Villacís insistió en que se lo nombrará el próximo año.



Así, Célico quedaría como entrenador interino en lo que resta del año. En noviembre, la FIFA estableció fechas para los cotejos de la repesca al Mundial y también para amistosos de las selecciones.