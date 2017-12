Independiente del Valle se coronó campeón de la Reserva en Guayaquil

Independiente del Valle conquistó ayer en Guayaquil su quinto campeonato nacional de la Reserva, pese a caer (0-2) ante Barcelona, en el estadio Monumental. En el partido de ida fue decisivo en esta definición, ya que se impuso (5-0) en Chillo Jijón, con goles de Felipe Mejía, Washington Corozo, Wilter Ayoví (2) y Alejandro Cabeza.

Fueron los dos mejores equipos de la temporada en la Reserva. Los canarios terminaron primeros en la tabla acumulada, con 81 puntos, relegando al segundo lugar a Independiente del Valle (78).

Los toreros venían enrumbados en el segundo semestre, pues habían ganaron la segunda etapa del torneo con 43 puntos, mientras que los del Valle fueron segundos con 36.



En el partido de vuelta, Barcelona intentó acortar distancias y liderados por Washington Vera, lograron marcar dos goles, sin embargo el orden de los sangolquileños le permitió manejar el encuentro y el ímpetu de los locales.



El goleador del torneo no fue ni torero ni rayado. Ronnie Medina, de El Nacional, con 17 tantos, fue el máximo anotador de la Reserva, seguido de Felipe Mejía (14), Yeison Guerrero (13), ambos de Independiente, Anderson Naula (11) de Guayaquil City, Byron Palacios (11) de Emelec, Ángel Quiñónez (11) de Barcelona, y Luis Motato (10) de Emelec.

En la Reserva de los ‘rayados’ también destacaron Andy Casquete, Andy Guapi, Anthony Landázuri, Stiven Plaza, Angelo Preciado, entre otros.



El DT Juan Carlos León ganó su segundo campeonato en el año ya que antes se había consagrado campeón en la Sub 18. Las definiciones por un título para Independiente aún no terminan, ya que entre miércoles y sábado de esta semana, se define al campeón de la Sub 14, en juegos a disputarse en Guayaquil y Sangolquí, respectivamente.



Según Santiago Morales, gerente deportivo de los negriazules, la preparación de sus categorías formativas no se detendrá en el 2018. “En enero, la Sub 12 viajará a Brasil, mientras que en febrero, nuestros jugadores viajarán a Uruguay para participar en la Copa Libertadores Sub 20 por cuarta ocasión consecutiva, siendo el único club de Sudamérica en hacerlo”.