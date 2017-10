Independiente y Cuenca suman sendos empates ante Barcelona y Católica

El Independiente del Valle y Deportivo Cuenca sacaron sendos empates por 1-1 y por 2-2, ante Barcelona y Universidad Católica, respectivamente, en el arranque de la fecha catorce de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Independiente se adelantó con un tanto del argentino Maximiliano Barreiro y el defensa ecuatoriano Xavier Arreaga alcanzó el empate barcelonista.



Mientras el Independiente se mantuvo a la caza del líder, Delfín, Barcelona redujo al mínimo la posibilidad para retener el título que ganó el año pasado.



Ambos terminaron el partido con un hombre menos por las expulsiones de Beder Caicedo, de Barcelona, y Kener Arce para el Independiente.

Por su parte, Deportivo Cuenca también se mantuvo a la expectativa por el primer puesto, tras el empate por 2-2 ante Universidad Católica.



El delantero Johnny Uchuari convirtió los dos tantos del cuadro cuencano, mientras que Jhon Jairo Cifuente y Juan Carlos Anangonó los goles de Católica.



La jornada continuará este sábado con el cotejo Delfín vs. El Nacional. El encuentro Fuerza Amarilla vs. Guayaquil City no se jugará porque el elenco de Machala fue suspendido.



La fecha continuará el domingo con los encuentros Macará vs. Liga de Quito y Clan Juvenil vs. Emelec.