Holandés Bauke Mollema conquista la Vuelta a San Juan

El holandés Mauke Bollema, del equipo Trek Segafredo, se consagró campeón de la Vuelta a San Juan tras concluir este domingo 29 de enero la última vuelta de esta competencia, que incluyó el cierre con el triunfo del argentino Maximiliano Richeze (Quick Step) en la séptima etapa.

Bollema se aseguró el triunfo luego de que el italiano Vincenzo Nibali fallara en la fuga que intentó en la última jornada ya que fue neutralizado por el pelotón a ocho kilómetros de la llegada.



Detrás del ciclista holandés completaron el podio final el español Oscar Sevilla, del Team Medellín Inder, y el colombiano Rodolfo Torres (Androni Giocattoli) .



Nacido en Groningen hace 30 años, Mollema disfrutó en San Juan de su primera gran victoria en una competencia por etapas, luego de ganar el año pasado la Clásica de San Sebastián, y de finalizar en la undécima posición del Tour de Francia-2016.



En proceso de madurez, la conquista del 'maillot' azul de la Vuelta a San Juan asoma como un buen impulso para Mollema de cara al próximo Tour francés, donde tendrá como compañero de lujo al español Alberto Contador.



De todos modos, Mollema prefiere enfocarse primero en el Giro de Italia, su gran objetivo del año, para lo cual destacó que “ espero llegar en buenas condiciones. Me he entrenado mucho durante dos meses, y después de San Juan participaré en el Tour de Abu Dhabi. Ganar aquí es un gran impulso ” .



El ciclista holandés había dado el salto a la primera posición de la general en la quinta etapa, cuando superó al lituano Navardauskas.



Tal como sucedió con la penúltima jornada, disputada el sábado, la última fecha se vio reducida en su extensión, de 138,2 kilómetros a 127 km, con partida y llegada en la ciudad de San Juan, a causa del intenso calor, ya que la temperatura superaba los 40 grados en el momento de comenzar la prueba.



Y también, tal como sucedió el sábado, el triunfo quedó en manos de Maxi Richeze, que se escapó del pelotón en el último kilómetro, seguido por el belga Tom Boonen, su compañero de equipo, y el italiano Matteo Malucelli (Androni) .



De este modo, el equipo Quick Step se coronó también como claro dominador de la Vuelta sanjuanina, al adueñarse de cinco de las siete etapas.



Previamente, Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) y los argentinos Gonzalo Najar y Juan Pablo Dotti (SEP San Juan) habían realizado una escapada y llegaron a tomar una distancia de casi dos minutos que le hubiera dado la victoria final al italiano, pero fueron alcanzados en el tramo de ocho kilómetros antes de la llegada.



La Vuelta a San Juan, perteneciente al calendario del UCI América Tour 2017, tomó este año la posta argentina del Tour de San Luis, que no se realizó por cuestiones económicas.