'Bolillo' Gómez:  Rusia 2018 es más para selecciones de Europa 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Mundial de Rusia 2018 “es un torneo más para los europeos que para los latinos” y la única novedad del fútbol es la excelsa condición física de los jugadores, sentenció el entrenador de Panamá, Hernán Darío Gómez.

Gómez compareció en Nizhni Nóvgorod a la conferencia de prensa previa al choque en el que su selección fue goleada por Inglaterra 6 - 1, en la segunda presentación de ambos en el Grupo G.



“Es un torneo más para los europeos que para los latinos” y los resultados de la fase de grupos lo están demostrando, advirtió el 'Bolillo'. El colombiano recordó: “en Brasil se vinieron los europeos rapidito, menos Alemania que hizo su casa propia”, y ganó el pasado Mundial.



Para el experimentado esta edición es un reflejo del pasado, cuando a lo largo de la historia sólo Brasil y Alemania lograron salir campeones lejos de su continente. “Puede que ni sea la parte deportiva. He visto equipos sudamericanos acá que no dan el nivel que les he visto en otras plazas”, agregó el DT.



Su par inglés, Gareth Southgate dijo que la historia confirma la dificultad de conseguir un título mundial tan lejos de casa, pero que todo puede cambiar. Uruguay se transformó en el primer sudamericano en clasificar a octavos de final, con triunfos ante los modestos Arabia Saudí y Egipto, mientras que los gigantes del continente han tenido inconvenientes para demostrar su potencial.



Brasil se recuperó ante Costa Rica anotando dos goles en los descuentos, mientras que el otro campeón del mundo sudamericano, Argentina, sufre en el Grupo D y definirá en el último partido de la serie ante Nigeria una posible clasificación a la siguiente ronda.



A la hora de hablar de las novedades bajo el sol en Rusia, Gómez desestimó calificar a los entrenadores como “modernos y no modernos” , lo “nuevo del fútbol es la condición física”, de los futbolistas.