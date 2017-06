Barcos no iría al fútbol brasileño, según Esteban Paz

En Liga de Quito harán todo lo posible para reforzar al equipo, en las posiciones que pida el D.T. Gustavo Munúa. Ayer, 7 de junio de 2017, así lo dejó claro Esteban Paz, dirigente, y además aclaró sobre los rumores de la posible salida de Hernán Barcos al Botafogo de Brasil.

En redes sociales circuló el rumor de un acuerdo entre el actual goleador de Liga y el conjunto de Río de Janeiro. Supuestamente ya hubo una conversación del conjunto carioca y el argentino para que a mitad de año salga del cuadro albo.



"A Liga no le ha llegado absolutamente ninguna propuesta por Barcos. Él es un jugador que está rindiendo. Estamos en estos días hablando de reforzar el equipo, no lo vamos a dejar ir. Salvo que venga una oferta, que lo dudamos, y que esto conlleve un beneficio superlativo. En este momento no vamos a provocar la salida de jugadores titulares no de (José Francisco) Cevallos, Barcos y los jugadores que de verdad están marcando una diferencia", dice Paz.



El dirigente también aclaró el tema de la demanda que los hermanos de Barcos pusieron en FIFA por su traspaso de hace 6 años al Palmeiras.



"Fue incómodo porque los hermanos de Barcos y unos empresarios brasileños pudieron una demanda en FIFA. Con documentos en mano hicimos nuestra descarga y le pasamos la responsabilidad al Palmeiras, que realmente es el club que se debe hacer cargo", dijo Paz, quien espera que no se complique la situación y esto sea apelado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza.