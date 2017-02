Los hermanos Lapentti animaron la presentación del ATP 250 de Quito

Giovanni y Nicolás Lapentti, dos de los tenistas ecuatorianos más reconocidos de los últimos años, animaron la presentación oficial del ATP 250 de Quito este 3 de febrero del 2017.

Con ropa deportiva y sombreros de paja toquilla, los hermanos formaron parte de este evento del torneo que se realizará por tercera ocasión consecutiva en el país entre el 4 y el 12 de febrero, en el Club Jacarandá, en el sector de Cumbayá, en las afueras de Quito.



La primera jornada de este 4 de febrero se iniciará con los cotejos de la ‘qualy’, instancia de la cual saldrán cuatro tenistas para formar el cuadro principal, que empezará el lunes 6 de enero.

Para los hermanos Lapentti, será una ocasión especial.



‘Giova’ disputará su último torneo oficial en individuales y dobles gracias a una wild card (tarjeta de invitación) de los organizadores. En Dobles lo acompañará su hermano Nicolás.



En la presentación, ambos lucieron sonrientes y animaron a los aficionados a concurrir al certamen que aspira a contar con la visita de unas 20 000 personas. “Para ser sincero no me lo esperaba, pensé que mi hermano no iba a aceptar la propuesta.



En el 2010, un día antes de la serie con Rumania, el día antes del partido decidió no jugar más al tenis y me quedé con las ganas de jugar con él. Esta será una especie de revancha”, expresó Giovanni.



El torneo contará, además, con tenistas ‘top’, entre ellos Ivo Karlovic, Albert Ramos- Viñolas, Tommy Robredo, Janko Tipsarevic y Alexandr Dolgopolov.



El ucraniano también formó parte de la presentación. Él llegó a ocupar la casilla 13 del Emirates ATP del escalafón y posee dos títulos ATP en su palmarés: en 2011 Umag en Croacia y en 2012 Washington en Estados Unidos.



El ATP repartirá USD 520 ooo en premios y puntos para el escalafón de la ATP. El torneo será transmitido por CNT en vivo. Por internet será emitido por la señal de CNT. Además, será difundido por Fox Sports a Latinoamérica y Tennis Channel para los Estados Unidos.