Gustavo Munúa está preocupado por las lesiones en Liga de Quito 

En horas de la mañana de este 9 de febrero del 2017 trascendió la noticia de la posibilidad de que Liga de Quito contrate el lateral izquierdo Roosvelt Oyola. Esto, como ficha de cambio para el posible traspaso del golero de la Selección Sub 20 Gabriel Cevallos.

El DT Gustavo Munúa se sorprendió al conocer la noticia por los periodistas que llegaron al entrenamiento, en Casa Blanca.

"No sé nada. Me acabo de enterar", dijo sorprendió por lo que le preguntaron. Incluso dio a entender que al futbolista no lo conoce, por lo que no puede dar un criterio al respecto.



Sobre el partido ante Emelec, aseguró que sus pupilos irán a Guayaquil a jugar de igual a igual. Los albos han sacado apenas un punto de los seis que se disputaron en las dos primeras fechas. Por eso sabe que un triunfo en el reinagurado estadio Capwell será clave.



"Emelec es grande, pero Liga también. Sabemos la responsabilidad que tenemos al estar en este club. Por eso vamos a jugar de igual a igual", dice.



Munúa dejará listo el equipo entre este jueves 9 de febrero y el sábado en la mañana. El equipo tiene previsto desplazarse a Guayaquil el sábado a las 18:00 en vuelo de la compañía aérea Tame.



La principal preocupación en estos días es la cantidad de lesionados que hay en el equipo. Juan Barriga, galeno del club, confirmó que Jairo Padilla sufrió una lesión de meniscos que lo dejará fuera de las canchas algunas semanas.