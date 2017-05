El DT Munúa buscará un 'cambio radical' para mejorar a un equipo 'nervioso'

Gustavo Munúa, DT de Liga de Quito, se demoró para llegar a la rueda de prensa posterior al partido de fútbol entre LDU y Macará. La noche del 6 de mayo la 'U' cayó 3-2 en el estadio Casa Blanca.

El entrenador uruguayo no ocultó sus molestias. Inició el diálogo con los brazos cruzados. Se lo notaba frustrado. "Preocupa porque planteamos una cosa y por momentos no sale nada. Es muy nervioso el equipo", dijo al inicio de su intervención.



"Una lástima por el público nuestro, porque la gente sigue acompañando. Tenemos que pegar un cambio radical... esto no puede seguir así", añadió.



El charrúa dijo además que deben "replantearse muchas cosas, porque esto no puede seguir así... Tiene que haber un cambio de convencimiento total en lo que estamos haciendo".



Finalmente, el DT aseguró que todavía tiene fuerzas para continuar al frente de LDU. Bajo su tutela los albos son novenos en la clasificación con solo 9 puntos en 12 encuentros.



Por su parte, el entrenador ecuatoriano Paúl Vélez estaba contento con el triunfo del elenco celeste. Él dijo que sus jugadores realizaron el mejor partido de lo que va de la temporada.