Gustavo Quinteros: Sí tengo en cuenta a los jugadores del Delfín

El director técnico de la Selección ecuatoriana, Gustavo Quinteros, llamó a 25 jugadores para los amistosos ante Venezuela y El Salvador, pero en su lista no hay futbolistas del Delfín, líder del campeonato.

"Sí los tenemos en cuenta, el caso de Jacob Murillo, Roberto Ordóñez, Luis Luna. Ellos ya tendrán su oportunidad", dijo el entrenador en rueda de prensa, hoy 29 de mayo.



Quinteros destacó que en esta nómina haya 16 jugadores del medio local, sin embargo no justificó el hecho de no haber citado a las figuras del cuadro mañanita, que con 34 puntos es el líder de la etapa.



Ante la posibilidad de incluirlos antes del viaje a Estados Unidos, donde se jugarán los amistosos, mencionó que "la lista no está cerrada, podría sumarse alguien por alguna eventualidad", eso ante posibles lesionados.



La Tri concentrará este sábado 3 de junio en la Casa de la Selección, en Quito. Dos días después viajarán a territorio norteamericano para sus encuentros ante Venezuela, el 8 de junio y frente El Salvador, el 13 del mismo mes.