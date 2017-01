Guardiola se incomodó con la BBC tras escuchar una pregunta de su periodista 

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se incomodó con un periodista de la BBC después del partido en que su equipo empató contra el Tottenham por la jornada 22 de la Premier League.

La pregunta realizada tenía que ver con la jugada en la que Kyle Walker empujó a Raheem Stearling dentro del área, sin que el árbitro haya pitado falta. Luego de esa polémica jugada llegó el gol del empate del conjunto de Mauricio Pochettino.



"Pep viendo de nuevo el empujón a Raheem. ¿Qué siente sobre eso?, preguntó el reportero, en la zona mixta.



"¿La primera pregunta es sobre el árbitro?, son la BBC, tienen prestigio. Vamos a hablar de fútbol, no del árbitro", le contestó el catalán.



Una vez dentro de la conferencia de prensa volvieron a preguntarle por la polémica jugada que desencadenó en el segundo gol del Tottenham.



"Qué ha dicho Walker sobre el penalti? Con esto esta todo dicho. Pero hemos perdido porqué hemos fallado muchas ocasiones. Si no hubiéramos fallado tanto, el árbitro no importaría", detalló.

Video de YouTube. Canal: SEBAS MASPONS