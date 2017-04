Con el gol 500 de Messi, el 'Barça' ganó el clásico español

El astro argentino del 'Barça' Leo Messi aumentó un poco más su leyenda este domingo 23 de abril al convertirse en el primer jugador que logra 500 goles en partidos oficiales con el Barcelona con un doblete en la victoria azulgrana frente al Real Madrid (3-2) .

Como había anunciado Luis Enrique Martínez, no había mejor escenario para recuperarse del varapalo de la eliminación en la Champions. Dicho y hecho. Y sin Neymar. Aún sin mostrar su mejor versión, el conjunto barcelonista se hizo con el triunfo, lo que aviva la pugna por el título. Pero sobre todo tuvo a Messi. El argentino fue el factor determinante.



Llevaba seis clásicos sin marcar y el rey de los clásicos volvió a aparecer cuando parecía que el Real Madrid había salvado in extremis un empate que le venía bien en la lucha por el título.

Los jugadores del FC Barcelona, el argentino Leo Messi (2d), el croata Ivan Rakitic (d) y el uruguayo Luis Suárez, celebran el segundo gol del equipo . Foto: EFE



El brasileño Casemiro inauguró la cuenta a los 28 minutos al aprovechar un rechace del palo a remate de Sergio Ramos, pero el 'Barça' remontó con dos magníficos tantos. Leo Messi, que había recibido un codazo de Marcelo antes y jugaba con una gasa en la boca, ejerció de líder.



El argentino igualó el encuentro poco después de la media hora (m.33) y, después de que ambos guardametas se convirtieran en protagonistas, el croata Ivan Rakitic firmó el tanto del triunfo a los 73 con un disparo colocado desde fuera del área.



Perdió el Real Madrid a Sergio Ramos por roja directa por una dura acción sobre Messi. Pareció que tenía todo perdido, pero no se rindió y el colombiano James Rodríguez, que acababa de sustituir al francés Karim Benzema firmó el 2-2 en el minuto 86.



Fue ambicioso el equipo de Zinedine Zidane y no descartó ir a por la victoria, pero el que se encontró con ella fue el FC Barcelona gracias, cómo no, a Messi.

El mediocampista colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, celebra su tanto en contra del FC Barcelona, en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: AFP

El'Barça' se marcha líder de Madrid y con la moral recuperada tras el varapalo europeo. Ambos equipos están empatados a puntos, aunque al Real le queda pendiente el partido aplazado frente al Celta en Vigo.



La Real Sociedad volvió a aferrarse a su potencial en Anoeta para recuperar de forma provisional -a la espera de que el Athletic visite este lunes al Eibar- su puesto europeo al imponerse por 1-0 al Deportivo.



El equipo de Pepe Mel no estuvo fino y cedió ante los hombres de Eusebio Sacristán con una diana a los 28 minutos de Willian Jose, el máximo goleador brasileño de LaLiga.



Si el Athletic vence en Ipurúa defendería la sexta plaza y la Real Sociedad caería otra vez a la séptima posición. Este hecho además alejaría de Europa al Eibar, que si gana igualaría al cuadro de Ernesto Valverde.



El Celta, más pendiente de la Liga Europa, y aún con la resaca de su histórica clasificación para las semifinales -superó al Genk y se medirá al Manchester United- se despidió de luchar por la competición continental a través de la competición doméstica.



La derrota en Balaídos ante el Betis finiquitó prácticamente sus opciones. El serbio Darko Brasanac decantó el encuentro (0-1) y la segunda victoria seguida verdiblanca en lo que va de temporada.



El triunfo deja al equipo de Víctor Sánchez del Amo con catorce puntos de renta respecto a la zona roja que marca el Sporting, con lo que aún sin ser matemática firmó la salvación virtual.



Las Palmas y Alavés, instalados en la parte tranquila de la clasificación, firmaron unas tablas que significan la permanencia del equipo insular.



El ghanés Kevin-Prince Boateng, con su décimo gol del curso liguero, adelantó al cuadro canario justo antes del descanso e Ibai Gómez igualó a los 61 minutos en una acción polémica por la posición del brasileño Deyverson, que dejó pasar el balón y despistó al meta Raúl Lizoain.