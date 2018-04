Ganador de la maratón de Boston correrá la Últimas Noticias 15K

LEA TAMBIÉN

Se llama Fernando Calo y es ecuatoriano. El lunes pasado ganó la Maratón de Boston, una competencia con 122 años de existencia y a la que solo acceden deportistas de gran referencia técnica.

Fernando, de 35 años, ganó en su categoría, la de atletas con deficiencia visual. “Hicimos una preparación de cuatro meses porque queríamos mejorar nuestras marcas, pero no se pudo, hizo mucho frío. Corrimos bajo lluvia, nieve y viento en contra. Decían que estuvimos a 2 grados centígrados”, detalló el atleta.



Retornó al país la noche del miércoles y el jueves ya fue al parque La Carolina para mostrar a sus compañeros la medalla y el trofeo que le entregaron por su histórico primer lugar.

Recibió un abrazo especial de Freddy Moposita, su entrenador. “El solo hecho de haber concluido los 42 195 metros es un triunfo. La maratón se corrió en condiciones extremas, se retiraron 3 000 atletas, entre ellos varios africanos que estaban entre los favoritos a ganar”, dijo el entrenador, visiblemente contento con el resultado.

Fernando Calo jamás pensó en retirarse. “Fui en representación del país y no podía pensar en aquello. Con mi guía, Daniel Sánchez, nos comprometimos en terminar la competencia como sea”. Pero, durante la competencia, hablaban poco porque “tanto era el frío que cuando lo hacíamos, se nos congelaba la mandíbula. Las manos casi no las podíamos mover”.

Lo único que se lamentó fue el hecho de no haber mejorado su marca. “Entrenamos para correr en 2 horas y 36 minutos, pero dadas las condiciones, corrimos en 2 horas y 48 minutos. De todos modos, mejoré mi marca personal de 2 horas y 58 minutos”.

Al tratarse de la primera intervención en una maratón internacional, el objetivo era ingresar a la meta entre los cinco primeros. “Empezamos la maratón 33 atletas no videntes, de ellos, tres se retiraron. En la primera parte de la carrera me descontrolé un poco, porque un atleta estadounidense se nos adelantó. Nos sacó una gran ventaja, pero pudimos darle alcance en el kilómetro 35. Le rebasamos y terminamos en primer lugar”.



Mientras Calo relataba su hazaña, el entrenador Moposita no dejaba de sonreír por el resultado conseguido. “Cada semana corrió 160 km. Hicimos entrenamiento especial en el Chaquiñán, es un atleta muy fuerte que le gusta afrontar retos”, dijo del DT.

Estaba feliz también porque con este resultado “se ubica tercero en el mundo en su categoría y fortalece su postulación a ingresar al Plan de Alto Rendimiento, pues el objetivo es llegar a los Paralímpicos de Tokio 2020”.



El 26 de agosto correrá su próxima maratón, que será en Porto Alegre. Pero antes, el 3 de junio correrá la Quito-Últimas Noticias 15K. “No solo por su organización, y porque es la carrera más importante del país. Es una competencia inclusiva que permite la participación de atletas con alguna discapacidad. Calo corrió los 5 km el año pasado, pero esta vez va por los 15 km”.



Fernando Calo está totalmente de acuerdo. Si bien no está entrenando todavía, pues debe hacer un descanso tras los 42 km, tiene otro sueño adicional. “Me gustaría correr la Maratón de Berlín, allá van los mejores atletas del mundo. Es también muy rápida”.

Y, como se quedó con “la pica de hacer un buen tiempo en Boston, el otro año quiero regresar y lograr el objetivo planteado”, concluyó Fernando Calo.



