Las gacelas corren este sábado la posta 4 x 100 metros

Ecuador debuta este sábado 12 de agosto del 2017 con su relevo 4x100 metros en el Mundial de Atletismo.

El equipo femenino, conformado por Yuliana Angulo, Marizol Landázuri, Romina Cifuentes, Maribel Caicedo y Ángela Tenorio, estará listo, a las 05:35, para correr su serie de la ronda de clasificación.



Es la primera ocasión que una posta tricolor está presente en un Campeonato del Mundo de Atletismo. Ecuador se clasificó al quedar séptimo en el Mundial de Relevos, que se realizó en Bahamas en abril pasado, con un registro de 44 segundos y 26 segundos.



Pero luego de aquella clasificación, no participó en eventos internacionales, como preparación para la competencia mundial. Sin embargo, alcanzó la medalla de bronce en el Suda­mericano de Atletismo realizado en Paraguay.



La posta que se clasificó estuvo integrada por Angulo, Landázuri, Cifuentes y Tenorio. Maribel Caicedo fue inscrita como suplente.

Yuliana Angulo es quien iniciará la posta. “He mejorado muchísimo la salida”, dijo la atleta, que además practica el salto largo.



Marizol Landázuri sigue en el segundo turno, que recorre la primera recta de 100 metros. “Estamos listos y seguimos preparándonos para esta participación”, escribió en su cuenta de Facebook la esmeraldeña de 26 años.



Romina Cifuentes, de 18 años, está designada para el tercer relevo. La guayaquileña fue quinta en el mundo en los 200 metros y con la posta 4x100 metros llegó en octavo lugar en el Mundial Juvenil realizado en Polonia .



Esa experiencia en los 200 m hizo que el entrenador, Nelson Gutiérrez, la escogiera pues le toca correr en la curva. “Me tocó acostumbrarme a su ritmo de carrera, mis compañeras son muy rápidas”, dijo.



Quien cierra la posta es Ángela Tenorio, por su experiencia en los 100 metros. En el Mundial de relevos venció a la atleta de Canadá en la misma línea de meta.



En la jornada de este sábado, Ecuador se medirá con las postas más veloces del mundo. Jamaica, con un registro de 41:07 es el actual campeón mundial, mientras que Estados Unidos con 41:01 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



El equipo estadounidense posee el récord mundial. Lo alcanzó hace cinco años, en los Juegos Olímpicos realizado en Londres, el mismo estadio donde se competirá hoy. La marca vigente es 40:82.



Los 4x100 metros no tiene un favorito. Jamaica tiene a Eliane Thompson como principal figura, junto con Simone Facey y Christania Williams, pero ya no cuenta con Helly-Ann Fraser-Pryce y Veronica Campbell-Brown, con quienes el país caribeño mantuvo una hegemonía mundial y olímpica por más de 10 años.



En Estados Unidos está Tori Bowie, flamante campeona mundial de los 100 metros. Logró el oro en Londres, la semana pasada, al marcar 10:85.



Sin embargo, su presencia en la posta está en duda, pues el domingo pasado sufrió una caída y no pudo intervenir en los 200 metros. “Ella continúa recuperándose de su caída y su estado físico será evaluado para ver si está en condiciones de participar en el relevo 4x100”, informó en un comunicado la delegación estadounidense.



Bowie aterrizó sobre el tartán del estadio londinense, justo después de cruzar la meta que la proclamó nueva campeona del mundo. Ahí ya mostró ostensibles gestos de dolor. La alegría de haber logrado la corona, hasta entonces de la jamaiquina Elaine Thompson, le hizo accidentarse.



Sus compañeras Deajah Stevens y Ariana Washington no pudieron llegar a la final.



Alemania, que ocupó el cuarto lugar en el Mundial de Relevos en abril pasado, intentará pelear por el oro. Tiene un equipo Sub 20 que ganó el oro en el campeonato de Europa.



Por estar en casa, no se puede descartar al equipo de Gran Bretaña, que alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río.



Las cuatro atletas establecieron el 41:77 como récord nacional, el año pasado. El equipo lo conforman Asha Felipe, Desiree Henry, Dina Asher-Smith y Daryll Neita.



Tampoco se puede descartar el poder del equipo de Trinidad y Tobago, con Michelle-Lee Ahye y Kelly-Ann Baptiste. Las dos llegaron a la final de los 100 m.