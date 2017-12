Futbolista argentino jura que jamás agredió a su mujer tras una denuncia

El futbolista argentino Luis 'Lucho' González negó haber ejercido violencia de género contra su mujer, después de que ésta le denunciara.

"En ningún momento la toqué, en ningún momento le pegué, lo juro", dijo el viernes 15 de diciembre, por la noche el deportista de 36 años al sitio GloboEsporte, en referencia a la denuncia que su esposa radicó ante la Policía Civil de la ciudad brasileña de Curitiba.



González explicó su versión: "En un momento comenzó a empujarme, a querer pegarme, para que yo le dé los pasaportes. Yo no accedí, comenzamos a discutir y ahí fue cuando ella me dijo que tenía tres meses de vida, que tenía un ganglio, lo que no sé si es verdad".



"En ese momento pregunté cuándo iba a morirse, una cosa así, y ella se exaltó más. Entonces fue a la ventana del cuarto e intentó ir hacia la ventana del cuarto para saltar. Ahí, la vieron las empleadas domésticas", continuó. Además, agregó: "Ella está haciendo una buena película, verdaderamente muy bien hecha, para que todos lo crean. Pero estoy tranquilo conmigo mismo porque sé que en ningún momento la toqué. Hoy pienso que está enferma, y me gustaría ayudarla, por lo que alguna vez sentimos uno por el otro".



Para terminar, dijo: "Que quede bien claro: en ningún momento la insulté o le dije que la iba a matar". Y, con lágrimas en los ojos, añadió: "Esta es la peor pesadilla que estoy viviendo. Nunca imaginé vivir una situación de éstas: pienso que no hice nada para merecerlo". La Policía Civil informó a dpa que la esposa del futbolista, Andreia da Silva Marques González, radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer -especializada en casos de violencia de género- de la sureña ciudad de Curitiba.

El ex futbolista de River Plate y de la selección de Argentina fue entre 2016 y 2017 jugador del Atlético Paranaense en esa ciudad. De acuerdo con la acusación hecha por la mujer, de nacionalidad portuguesa, en una entrevista al portal deportivo "Record" de su país, González intento matarla. "Lucho González, mi marido, me intentó matar después de una discusión", contó la mujer del ex jugador del Porto en un video de la entrevista subido en "Record".



"A partir de ahí, vació la casa, se llevó todas la joyas y valores, el dinero de las cuentas (bancarias), bloqueó todas mis tarjetas y robó hasta el dinero de las empleadas de la casa", completó la mujer. Según la esposa del futbolista, los hijos de ambos, un niño de siete años y una niña de dos, fueron testigos del hecho. "Él (por González) intentó asfixiarme, me cortó las venas de la muñeca, me colgó por el balcón de casa y llamó a mis hijos para que me vieran caer", indicó.



Según la mujer, González no la mató porque las empleadas de la casa lograron convencerlo de no hacerlo. "Las empleadas lo hicieron entrar en razón y él me trajo de nuevo hacia adentro del balcón. Abajo, en el patio, estaban mis hijos jugando con los perros y él comenzó a gritar: '¡Te voy a matar!'".



El hecho habría ocurrido el 8 de diciembre, cuando el argentino aún era jugador de Atlético Paranaense. El club no quiso comentar de momento el asunto. De acuerdo con la Policía Civil, fue abierta una investigación para determinar cómo fueron los hechos denunciados por la esposa del jugador.