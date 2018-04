Una comisaria de la FEF no permitió que se juegue un partido de fútbol femenino

LEA TAMBIÉN

La futbolista María Isabel Vásconez hizo una denuncia en su cuenta de Twitter. La comisaria Susana Marca, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no permitió que se dispute un partido amistoso entre los equipos femeninos de Liga de Loja y Deportivo Cuenca.

Este fue el mensaje que 'Mayta' escribió en su cuenta de Twitter:

"¡Un atropello lo que acaba de suceder con el fútbol femenino, la señora comisaria Susana Marca de la @FEFecuador que está en la foto nos prohíbe jugar el segundo tiempo del preliminar de LDUL vs Olmedo porque quiere preservar la cancha para los hombres!".



Los equipos de Liga de Loja y Deportivo Cuenca habían acordado jugar un amistoso como preliminar del partido de la Serie B entre Liga de Loja y Olmedo, este viernes 13 de abril. De hecho, la misma comisaria les había pedido que se jueguen solo 30 minutos en cada tiempo.



Pero cuando transcurrían 24 minutos de la primera etapa, la comisaria decidió suspender el partido, con la amenaza de multar a la Liga de Loja si es que seguía disputando el encuentro.



"Nos dijo que no podíamos seguir jugando, porque tenía que cuidar la cancha para los hombres. Dijo que si es que jugábamos le iba a poner una multa a la Liga de Loja", declaro Vásconez este sábado 14 de abril en declaraciones a la Radio Redonda (96.9FM en Quito).



La jugadora dejó ver su malestar por la decisión que tomó la comisaria y por el escaso apoyo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: "El campo de juego no se daña de un momento a otro. La comisaria debió haber revisado la cancha desde hace mucho tiempo. A la Federación Ecuatoriana no le interesa para nada el fútbol femenino, por eso se dan los resultados que se dan. No les pedimos nada, solo que no nos pongan impedimentos".



La selección ecuatoriana femenina terminó en el último lugar del grupo B de la Copa América que se jugó en Santiago de Chile. Disputó cuatro partidos, no ganó ninguno, recibió 16 goles y apenas marcó tres.



Audio de María Isabel Vásconez, cortesía de la Radio Redonda (96.9FM en Quito):