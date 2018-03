El VAR en Rusia 2018 y el Mundial 2026, en la agenda del Consejo de Bogotá

La aprobación del uso del VAR (sistema de videoarbitraje) por parte de la International Board (IFAB) y su utilización en el Mundial de Rusia del próximo verano es el punto principal del Consejo de la FIFA el día 16 en Bogotá, donde se decidirá la forma de elección de la sede del Mundial 2026.

Dos semanas después de la decisión de la IFAB sobre el VAR, la FIFA oficializará su aplicación en Rusia 2018, un sistema que “tendrá un impacto positivo en el fútbol y en los partidos del Mundial, que ayudará a tener una Copa del Mundo justa”, en opinión del suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.



La FIFA confirmó este lunes 5 de marzo de 2018 la agenda de la próxima cita de su Consejo, después de que la IFAB aprobara de forma unánime el pasado día 3 la utilización del VAR con la filosofía de “mínima interferencia-máximo beneficio” y con el objetivo de reducir las injusticias causadas por errores o no apreciación de incidentes serios.



“Su uso se limitará a cuatro supuestos: goles o no; penaltis o no, tarjeta roja directa (no segunda amarilla/amonestación) y error de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado del equipo que comete la falta”.



Infantino, que presidió el encuentro de la IFAB de hace dos días, garantizó que los árbitros que acudirán a Rusia “están preparados para utilizar el VAR”, porque la FIFA lleva tiempo trabajándolo con ellos.





En esta foto de archivo tomada el 25 de octubre de 2017, el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio (centro) y sus asistentes pasan por una pantalla del Árbitro Asistente de Video (VAR) antes del partido de la primera semifinal de fútbol de la Copa Libertadores 2017 entre River Plate de Argentina y Lanús en el estadio Monumental en Buenos Aires. AFP

“Si podemos ayudar a los árbitros a tomar las decisiones correctas daremos un gran paso. La autoridad del árbitro no está en cuestión, pero es un sistema de asistencia para ellos, porque el riesgo de un error arbitral se corrige así” , dijo hace dos días.



Antes aprobar su uso, los miembros de la IFAB (formada por las asociaciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto a la FIFA como representante del resto de asociaciones nacionales), asistieron a la presentación del informe independiente elaborado por la universidad belga de Leuven sobre el empleo del VAR desde marzo de 2016.



Éste concluyó que la exactitud de las decisiones con el VAR es del 98,9 por ciento y el tiempo perdido de juego por su utilización representa menos del uno por ciento en los partidos.



Otra de las decisiones adoptadas por la IFAB en Zurich fue la opción de hacer una sustitución “adicional” en la prórroga, después de dos años de realización experimental en una docena de competiciones.

Además de esto, el Consejo de la FIFA abordará el proceso de candidaturas para el Mundial de 2026, casi ocho años después de la controvertida elección de las últimas dos sedes cuando el llamado entonces Comité Ejecutivo determinó, en diciembre de 2010, que el Mundial de este año lo organizara Rusia y el de 2022 Qatar.



Estados Unidos, Canadá y México, con una candidatura conjunta, y Marruecos han trasladado ya a la FIFA su intención de albergar la competición, la primera que contará con 48 selecciones.



El organizador, que se decidirá el próximo verano, tendrá que cumplir exigencias en estadios, infraestructuras y sostenibilidad, además de medio ambiente y protección de los derechos humanos.



Con el nuevo formato, el número de encuentros del Mundial pasará de 64 a 80, aunque se mantendrán los 32 días de competición. Habrá 16 grupos con tres equipos cada uno, de los cuales dos se clasificarán para la siguiente fase.



La FIFA ya decidió los cupos para esa competición, que serán 16 plazas para Europa (UEFA), 9,5 para África (CAF), 8,5 para Asia (AFC), 6,5 para Sudamérica (CONMEBOL) y Centroamérica, Norteamérica y Caribe (CONCACAF) y 1,5 para Oceanía (OFC).