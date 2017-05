Zinedine Zidane: 'Si pensamos que les hemos ganado dos finales nos equivocamos'

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió a sus jugadores que olviden el pasado ante el Atlético de Madrid y no piensen antes de encarar la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League en el Vicente Calderón, que les han ganado dos finales porque aseguró que se equivocarían.

"Nosotros siempre tenemos que demostrar. Hemos ganado dos finales pero esto es del pasado, no podemos pensar en estas cosas ahora. Es un partido distinto y ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras y vamos a intentar mostrar lo que estamos haciendo. Que hayas ganado dos finales no te asegura pasar, si pensamos eso nos equivocamos", aseguró en rueda de prensa.



Fue el mensaje que quiso trasladar Zidane en la víspera de un nuevo derbi madrileño en Europa. "En el fútbol nunca se ha ganado nada y hay que hacer un partido excelente para pasar la eliminatoria", dijo dejando claro que sus jugadores no pensarán en el 3-0 de la ida.



Desveló el técnico francés lo que les dirá antes de pisar el Calderón. "A seguir nuestro camino, lo que estamos haciendo hasta ahora, darlo todo en el campo y nada más".



Esquivó la polémica entre aficiones con el cruce de pancartas que se producirá con la respuesta en el Calderón al tifo del Bernabéu y pidió calma. "Hay que tener tranquilidad. Se habla mucho de la polémica pero es solo un partido de fútbol".

El técnico madridista dejó claro que su equipo no saldrá a defender el marcador de la ida y expondrá su misma mentalidad. "Entraremos al campo pensando en dar el máximo para ganar el partido. Lo único que queremos es jugar y ganar. Nuestra idea no va a cambiar, el camino es siempre el mismo".



No quiso pensar 'Zizou' que la racha de 60 partidos consecutivos marcando se pueda romper en el Calderón. "Pienso en todo lo contrario, vamos a intentar jugar y marcar como siempre. No va a cambiar nada lo que queremos hacer". "El fracaso o la injusticia es no dar el máximo para conseguir los objetivos que tenemos.



Después de ocho meses trabajando los jugadores con una profesionalidad increíble, sabemos que en el fútbol hay que demostrar cada tres días. Hasta ahora lo estamos haciendo bien, mañana es otro partido y hay que demostrarlo", añadió.



Confesó que "nunca" siente vértigo antes de un gran partido y espera dificultades de su rival. "El Atlético seguro que nos va a impedir hacer cualquier cosa con sus armas, nosotros vamos a intentar seguir nuestro camino. Intentaremos dar el máximo desde el minuto uno, lo tenemos bien claro".

Acostumbrado a la presión de jugarse todo en 90 minutos, Zidane admitió que es algo que le gusta a él y a sus jugadores. "Es el final de temporada cuando se decide todo y es lo que a nosotros y al club nos gusta. Cada partido es una final, mañana es una y nos faltan tres de liga pero vamos a pensar solo en el Calderón".



Por último, sin desvelar nada de su equipo titular, dejó buenas palabras para Nacho Fernández como candidato a lateral derecho ante la baja de Dani Carvajal, y confirmó que Pepe y Raphael Varane están en condiciones de jugar. "Nacho sabemos que es un central pero que puede jugar en cualquier posición de la defensa haciéndolo fenomenal. Pepe está bien, veremos si entra en la convocatoria y 'Rafa' también está bien, ha entrenado sin problemas", concluyó.