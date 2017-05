Sergio Ramos: 'Tengo bonitos recuerdos ante el "Atleti" pero hay que resetearse'

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, admitió que sus dos goles en las finales de la UEFA Champions League conquistadas ante el Atlético de Madrid en Lisboa y Milán son "bonitos recuerdos", que deja de lado antes de un nuevo derbi madrileño en Europa para el que dijo que "hay que resetearse".

"Tengo bonitos recuerdos cada vez que nos enfrentamos al 'Atleti', es inevitable el cúmulo de recuerdos bonitos por las dos finales que ganamos, pero hay que resetearse en el fútbol y cuando me retire ya tendré tiempo en pensar lo que he ganado. Para mi los derbis son distintos por la rivalidad de la ciudad", aseguró.



Con 101 partidos de la Champions League a sus espaldas, Ramos dijo el mensaje que lanzará en el vestuario a sus compañeros antes de salir al Vicente Calderón. "Tenemos que salir con las ideas muy claras, en el fútbol siempre puede pasar de todo pero vaciándonos, dejándonos el alma, manteniendo el nivel de concentración. Tenemos que confiar en nosotros mismos. La clave del éxito está en la unión y el sacrificio".



El capitán madridista destacó el dulce momento en el que el Real Madrid está encarando el momento en el que se deciden títulos. "Dependemos de nosotros y tenemos seguridad, es una virtud muy buena". "Estamos en el camino idóneo, podemos ganar dos títulos o perderlos, pero haremos todo lo posible por ganarlos trabajando como hacemos, con las ideas claras y respetando al rival con la humildad que nos caracteriza. Tenemos muchas posibilidades. Estamos en un momento muy bonito al que firmaría llegar todos los años dependiendo de nosotros", añadió.



Dejó claro que no espera excesiva agresividad del rival. "Espero que sean igual de profesionales que todos los compañeros del mundo del fútbol" y aseguró que "temor ninguno de ir al Calderón", motivado por el ambiente que habrá en las gradas.

"Nuestra mentalidad es olvidar el resultado de casa y salir a ganar el partido. Es complicado pero lo hemos conseguido en otras ocasiones y si se puede hacer un gol temprano sería un paso importante a la final", agregó.



Por último, mostró plena confianza en Zinedine Zidane como el líder del vestuario. "Yo si esperaba que Zidane lo hiciera tan bien. Está consiguiendo números que no ha conseguido nadie y se debe valorar. Los jugadores estamos muy contentos de que sea él quien dirige el barco y que los resultados salgan no es una coincidencia. Todo su equipo está haciendo las cosas muy bien".