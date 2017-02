La Selección de Uruguay Sub 20 se matricula en el Mundial de la categoría

La Selección Sub 20 de Uruguay anticipó su presencia en el Mundial de la categoría que se disputará este año en Corea del Sur y se afirmó como primer candidato al título del torneo sudamericano al golear el domingo 5 de febrero de 2017 por 0-3 a su similar de Colombia.

Con nueve puntos de nueve posibles, y falta de dos jornadas, la 'Celeste' lidera sin oposición el hexagonal final que entrega cuatro cupos para el Mundial de mayo próximo.

Colombia, por contra, quedó sepultada en el último lugar con un punto.



Facundo Waller a los 40 minutos, Nicolás Schiappacasse a los 64 y de penalti a los 82 Nicolás De la Cruz establecieron la tercera victoria de los pupilos de Fabian Coito en el hexagonal.



Uruguay copó la media cancha y empezó a generar juego, lo que dio frutos al minuto 40 cuando, en una acción que parecía desvanecerse, Waller alcanzó a patear como de rebote un balón que hizo una curiosa comba y entró por el ángulo superior izquierdo del pórtico de Arias.



En el minuto 64 llegó el 0-2, obra de Schiappacasse, quien supo desmarcarse y lanzar un potente disparo que se fue al fondo de la red ante la salida del meta colombiano.

Con dos goles de ventaja, Uruguay ganó en tranquilidad, mientras que Colombia intensificó notablemente la presión con la intención de acortar distancias, lo que le permitió algunas acciones de peligro frente al arco de Santiago Mele, pero sin resultado.

Y las cosas se complicaron aún más para Colombia en el minuto 79, con la expulsión de Jhon Balanta, que dio superioridad en el contragolpe a Uruguay.



Resultado de ello, en una nueva acción ofensiva Kevin Balanta cometió penalti sobre De la Cruz, que transformó de un disparo raso, ajustado al palo izquierdo.



En la próxima jornada, la penúltima del torneo el 8 de febrero, Colombia se enfrentará a Ecuador, Brasil se medirá a Argentina y Uruguay chocará con Venezuela.



En la tercera jornada del hexagonal, que se juega el domingo, a primera hora Brasil derrotó 1-0 a Venezuela.

Ficha técnica:

0. Colombia Sub 20: Manuel Arias en el arco; Leyser Chaverra Rentería, Harold Balanta, Carlos Cuesta y Anderson Arroyo en la defensa; Daniel Rojano Gómez (Luis Díaz, 46'), Kevin Balanta, Ever Valencia, Juan Ramírez (Christian Mina, 62') en el medio campo; Jorge Obregón (Michael Gómez, 56') y Juan Hernández. DT: Carlos Restrepo.



3. Uruguay Sub 20: Santiago Mele en el arco; José Rodríguez, Agustín Rogel, Matías Viña y Mathías Olivera en la defensa; Rodrigo Bentancur, Carlos Benavídez, Facundo Waller, Nicolás De La Cruz (Joaquín Ardaiz, 83'); Rodrigo Amaral (Agustín Canobbio, m.55) y Nicolás Schiappacasse (Marcelo Saracchi, 71'). DT: Fabián Coito



Goles: 1-0 (40': Facundo Waller); 2-0 (64': Schiappacasse); 3-0 (82': De la Cruz, de penalti).



Árbitro: El argentino Darío Herrera. Expulsó a Harold Balanta (79'). Y amonestó a Ramírez, De la Cruz, Betancur, Rogel y Daniel Rojano.



Incidencias: Partido de la tercera jornada del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 jugado en el estadio Olímpico Atahualpa, de Quito.