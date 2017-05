Ecuador acude a Corea del Sur con la mejor Selección de su historia

Ecuador afronta con más ilusión que nunca su segunda participación en un Mundial Sub 20, en Corea del Sur (20 de mayo-11 de junio), y lo hace con el título del subcampeonato logrado este año en el Sudamericano, lo que supuso el mejor resultado de su historia en la cita continental.

Así pues, el pase a los octavos de final se antoja posible para los hombres de Javier Rodríguez, encuadrados en una llave F asequible, junto a Estados Unidos, Arabia Saudí y Senegal.



La falta de experiencia del combinado ecuatoriano podría suponer su principal rémora en el primer Mundial que disputarán fuera del continente americano, luego de alcanzar los octavos en Argentina-2001 y en Colombia-2011.



El hecho de que lograran también el segundo puesto en el Sudamericano en 'su casa' suscita dudas sobre el rendimiento de la 'Mini-Tri' en un país del que separan 14 horas con Ecuador. En estadios a altitudes superiores a los 2 000 metros, la 'Mini-Tri' obtuvo victorias de prestigio como ante Colombia o Argentina.