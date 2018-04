Sergio Ramos es el 'rey' de las tarjetas amarillas en la historia del Real Madrid 

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, recibió una cartulina amarilla al minuto 55 en el partido ante la Juventus por la Champions League y es el jugador con más amonestaciones en el club merengue.

Su club dio una muestra de superioridad futbolística al imponerse por 3-0 a la Juventus, nada más y nada menos que en Turín.



Según datos de la cuenta de Twitter MisterChip (@2010MisterChip), el futbolista de 32 años ya es el futbolista con más amarillas en el Real Madrid con 222. Pero no solo eso, el estadístico de fútbol también confirma que Ramos ha recibido 21 amarillas en la Selección de España, 165 en la Liga Española y 36 en la Champions League. Más que ningún otro jugador de ese club.



Sergio Ramos ya es el jugador más amonestado en TODA la historia...

> del Real Madrid (222 amarillas)

> de la selección española (21 amarillas)

> de La Liga (165 amarillas)

> de la Champions League (36 amarillas) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 3 de abril de 2018



Por haber sido amonestado, el defensa no podrá actuar en la revancha ante el elenco italiano, la próxima semana. "Esto no está sentenciado. Hemos sido capaces de meter tres goles y... ¿por qué ellos allí no?", le dijo a la agencia DPA.