Ahora es el turno de la Selección Sub 17 de buscar un cupo al Mundial

Mauricio Quiñónez tiene un look afro llamativo. El guayaquileño, de 16 años, se peina todos los días. No le gusta que le toquen sus largos y ensortijados cabellos.

El año pasado, cuando se entrenó 12 días en el Liverpool, en Inglaterra, se mojaba la cabeza antes de las prácticas. Él viajó por una invitación del club inglés y por su desempeño en Independiente del Valle.

‘Mauri’, como le llaman en la Selección Sub 17 de Ecuador, también se destacó en Colombia con la camiseta de la Selección, que terminó cuarta en el torneo Sub 15.



Quiñónez es parte de los 15 seleccionados que conforman la base de la Tricolor que hoy (18:00) debuta ante Colombia, en Rancagua, por el Grupo A.

De la nómina de 23 seleccionados, ocho fueron escogidos en 23 microciclos durante 20 meses. “Mantenemos la base. Hemos seguido este trabajo, esperamos la evolución de algunos chicos, pero en el camino aparecieron jugadores de mejores condiciones y se ganaron su espacio”, manifestó el DT Gonzalo Alcócer.

Quiñónez es uno de los futbolistas con más partidos en los torneos juveniles. En Independiente ha ganado experiencia y títulos en las formativas. Ahora es candidato a ser titular con la Tricolor juvenil.

Alcócer realizó una etapa de observación y reclutamiento de los jugadores en las series A, B y Segunda Categoría.

Fueron más de 300 futbolistas. En esta etapa también se realizó un control para evitar la inclusión de juveniles con problemas de identidades.



Hólger González, el preparador físico de Ecuador, explicó que los torneos juveniles Sub 15, 17 y 18 sirvieron para que los tricolores tengan ritmo de competencia. Esa fue la base de la preparación.



Además de Quiñónez, el volante César Aymar Parra, de Liga de Quito, y Jordan Rezabala, de Independiente, son los seleccionados que acumulan más de 100 partidos, cada uno como futbolista (ver infografía adjunta). “En los dos meses de concentración trabajamos en un fortalecimiento muscular, impulsamos la parte física. En esta exigencia, los muchachos han respondido muy bien”, manifestó González.



Durante los dos meses de preparación, el cuerpo técnico alternó los entrenamientos y las concentraciones con tareas de distracción, viajes a partidos de fútbol en otras ciudades y visitas familiares.

“La mayoría nos conocemos desde la Sub 15. Sabemos como son las reglas. Tenemos la ilusión de llegar al Mundial de India. Es un grupo complicado, pero vamos a pelear”, dijo el volante Andrés Parrales.



Ecuador debuta hoy . Luego, el sábado se medirá con Uruguay. El lunes 27 se enfrentará a Bolivia. En la cuarta fecha tendrá descanso y el viernes 3 de marzo cumplirá la última fecha contra Chile, el anfitrión del torneo.



Quiñónez sueña con estar en la nómina de Ecuador. La Tri buscará la cuarta clasificación a un Mundial Sub 17. Antes tuvo presencia mundialista en 1995, en el 2011 y en el 2015.