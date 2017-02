La Selección ecuatoriana de fútbol se reúne en Guayaquil

José Francisco Cevallos Jr., José Quintero, Luis León, Jhon Cifuentes, Michael Estrada, Robert Arboleda y Gabriel Cotéz, llegaron a Guayaquil para sumarse a los trabajos del combinado tricolor.

Ellos forman parte de la Selección ecuatoriana que jugará un amistoso ante Honduras, este 22 de febrero, en el estadio George Capwell.

El futbolista Jhon Cifuentes, a su llegada al aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil, para cumplir con el microciclo de la Selección de Ecuador previo al amistoso con su similar de Honduras. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

El microciclo que encabeza el DT Gustavo Quinteros arrancará el viernes 17 de febrero. Los seleccionados se reunirán en un hotel porteño y se entrenarán en las instalaciones del colegio Torremar, al norte de la ciudad.



"Estoy feliz, me siento motivado por el llamado. No he hablado con el técnico pero quiero demostrar mi fútbol", dijo José Francisco Cevallos tras su arribo al Puerto Principal.



Gustavo Quinteros quiere continuar con su recambio en la Selección ecuatoriana, por eso llamó a un grupo de jóvenes que militan en el torneo local. El DT no descartó que estos jugadores puedan ser convocados para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.