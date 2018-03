Ecuador, sin amistosos para la fecha FIFA de marzo

La Selección ecuatoriana de fútbol no muestra ningún interés por probar jugadores o armar un proceso para el Mundial de Qatar 2022. La Tri, que ni siquiera ha contrato al reemplazo de Gustavo Quinteros, no programó ni un solo amistoso para la fecha FIFA de marzo.

La Tricolor tampoco jugó en la fecha FIFA de noviembre, tras el fracaso en las eliminatorias a Rusia 2018. Su último partido fue el 10 de octubre del 2017, cuando cayó 3-1 con Argentina en el estadio Olímpico Atahualpa.



A falta de director técnico, los encargados del seleccionado ni siquiera han realizado un esfuerzo por mirar a los futbolistas para el nuevo proceso, en un equipo fragmentado por la indisciplina y las declaraciones de jugadores en contra de la gestión del presidente de la Ecuafútbol Carlos Villacís.



Ecuador junto a Venezuela son las únicas selecciones de Sudamérica que no programaron partidos. Otros eliminados de la Copa del Mundo como Chile, Paraguay y hasta Bolivia tienen encuentros para examinar a sus futbolistas y armar las posibles plantillas con las que irían a la Copa América de Brasil 2019.



Hace cuatro años, cuando la Tricolor se había clasificado a Brasil 2014, disputó amistosos con selecciones mundialistas como Argentina, Honduras, Australia, Holanda, México e Inglaterra. Hoy ni siquiera están El Salvador o Trinidad y Tobago.



Estos son los amistosos de las Selecciones de Sudamérica para la fecha FIFA (Hora Ecuador):

Jueves 22 de marzo

19:00

Curazao vs. Bolivia



Viernes 23 de marzo

06:30

Uruguay vs. República Checa



14:45

Argentina vs. Italia



15:00

Francia vs. Colombia



19:00

Perú vs. Croacia



Sábado 24 de marzo

12:00

Suecia vs. Chile



Lunes 26 de marzo

19:00

Curazao vs. Bolivia



Martes 27 de marzo

13:00

Dinamarca vs. Chile



14:00

Colombia vs. Australia



14:30

España vs. Argentina



18:30

Estados Unidos vs. Paraguay



19:00

Islandia vs. Perú