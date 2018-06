Con Richard Páez como DT no habrá segundas oportunidades en el Cuenca

LEA TAMBIÉN

Richard Páez fue presentado la tarde de este jueves 21 de junio del 2018 como nuevo técnico del Deportivo Cuenca. El presidente de la Comisión de Fútbol, Galo Cárdenas, dio la bienvenida al estratega y destacó su trabajo como gestor del cambio del fútbol venezolano.

Páez llegó a la presentación, que se cumplió en el auditorio del estadio Alejandro Serrano Aguilar, en compañía de su compatriota Jorge Durán, quien se desempeñará como preparador físico. El DT se mostró seguro de sus conceptos y resaltó su experiencia como adiestrador. Ambos trabajaron por siete años en la selección de Venezuela.



El extécnico de Alianza Lima de Perú y Millonarios de Colombia aseguró que su vinculación al Deportivo Cuenca es un reencuentro con el fútbol internacional. Además, explicó que durante sus cuatro años de ausencia como entrenador buscó cambios en la Federación Venezolana de Fútbol y estuvo como asesor técnico en la Conmebol.

Páez tiene conocimiento de los actos de indisciplina cometidos por los jugadores del plantel azuayo en este primer semestre del 2018. Por ello advirtió que, no habrá segundas oportunidades. “Acepto una sola equivocación. Esto es fútbol profesional y no puede estar en el plantel alguien que no siga ese concepto”.



El estratega advirtió que su objetivo es revertir la mala campaña que cumple el ‘Expreso Austral’ y que intentará darle una identidad de juego al equipo lo más pronto posible. Su estreno será el 29 de junio del 2018 ante Técnico Universitario, en el estadio Bellavista de Ambato.

El exseleccionador de Venezuela y Jorge Durán, recorrieron el sector de palco del estadio cuencano. Foto: Manuel Quizhpe/EL COMERCIO



Páez, de 65 años, es el tercer técnico en ser presentado en el Deportivo Cuenca durante la temporada 2018. Primero fue el argentino Aníbal Biggeri y luego llegó el uruguayo Guillermo Sanguinetti. El primero fue separado por falta de resultados y el segundo renunció por una propuesta del fútbol colombiano.