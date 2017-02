La regla del juvenil vuelve al debate

La participación de la Selección Sub 20 de Ecuador en el Sudamericano que se juega en el país reactivó un debate. ¿Hizo bien la Ecuafútbol en derogar la regla que obligaba a usar a un juvenil en el fútbol local?

Hay criterios a favor y en contra por la normativa que tuvo vigencia nueve años (desde el 2006 hasta el 2015). La FEF, por pedido de los clubes, resolvió anularla.



Ernesto Guerra, entrenador de fútbol, cree que se debe revisar la utilidad de la norma y plantear una discusión técnica con los entrenadores de las formativas. “Muchos futbolistas salieron por esta medida y porque tienen condiciones. Hay equipos en los que no tienen espacio los juveniles porque el entrenador solo quiere futbolistas de experiencia”.



La norma de un juvenil en cancha comenzó en el 2006. El objetivo de la propuesta de alinear a un futbolista Sub 19, planteada en ese entonces por 10 clubes, era promover noveles talentos. En el primer año debutaron 50 jóvenes con un antecedente: no estaba normada la cantidad de tiempo que debían permanecer en cancha.



Recién en el 2008 se estableció que el tiempo mínimo en cancha tenía que ser 45 minutos. Hace dos años (2015) se modificó la categoría del juvenil y se determinó que sea un Sub 18. La FEF argumentó que la disposición permitía nutrir a las selecciones menores para los torneos internacionales.



La actual base de la Sub 20 tiene experiencia en clubes de la Seria A, sin necesidad de la regla. Por ejemplo, Luis Segovia (El Nacional), Joao Rojas (exAucas y ahora Emelec), Jordan Sierra (Delfín), Bryan Cabezas (Atalanta), Jordy Caicedo (U. Católica), entre otros, fueron parte de los 54 futbolistas, entre 17 y 20 años, que actuaron en el torneo del 2016.



Jorge Célico, DT de Universidad Católica, menciona que en su plantilla actuaron más de 10 juveniles el año pasado sin tener la obligatoriedad de ponerlos en cancha. “Es un proceso que hay que llevar con trabajo. Juegan porque tienen condiciones y no por obligación. Argentina, Uruguay y otros países a los que les va bien en este Sudamericano no tienen ese tipo de reglas”.



En el 2015, por pedido de siete clubes, se suspendió temporalmente la norma. Sin embargo, el año pasado, el Congreso Ordinario de la FEF resolvió eliminar la regla definitivamente. Esto se decidió luego de los escándalos de adulteración de identidades y edades de algunos futbolistas.



Célico plantea una revisión de los procesos de selección en formativas. José Mosquera, del Directorio de la FEF, prefiere esperar el informe del cuerpo técnico de la Sub 20 para debatir el beneficio o perjuicio de la discutida regla.



Ayer, en la noche, estaba previsto que Ecuador jugase con Argentina en el estadio Atahualpa. El compromiso era válido por la tercera jornada del hexagonal, que otorga cuatro cupos al Mundial de Corea.